Será neste mês que o remake de Elas por Elas chega à Globo; gravações começam

O remake de Elas por Elas é uma das principais surpresas da TV Globo no segundo semestre de 2023. Prevista para estrear no mês de setembro, substituindo a novela Amor Perfeito, a produção ainda não começou a ser gravada, mas a direção do canal já definiu uma data.

Segundo informações divulgadas pela jornalista Patrícia Kogut, em sua coluna no portal O Globo, as filmagens da história, que está sendo escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, começam a ser feitas no dia 17 de julho.

Com direção artística de Amora Mautner, a novela conta a história de sete amigas (Lara (Deborah Secco), Taís (Késia), Helena (Isabel Teixeira), Adriana (Thalita Carauta), Renée (Maria Clara Spinelli), Natália (Monica Iozzi) e Carol (Karine Teles), que mesmo com personalidades diferentes se entendem e compartilham suas vidas, com muito carinho.

Lazaro Ramos volta à Globo e vive Mário Fofoca no remake de Elas por Elas (Mauricio Fidalgo/Mauricio Fidalgo/Globo)

Criada originalmente na década de 1980 por Cassiano Gabus Mendes, a novela Elas por Elas é uma história sobre amizade e, segundo Thereza Falcão e Alessandro Marson, que comandam o remake, isso segue na trama atual, mas com algumas mudanças.

LEIA TAMBÉM: Atriz de Mulheres de Areia largou a TV para trabalhar apenas ajudando mulheres

Segundo eles, o remake da TV Globo traz uma nova leitura nos perfis das protagonistas. Agora são todas mulheres entre 40 e 50 anos, diferentes entre si, mas mulheres atuais, mais independentes, proativas, exercem uma atividade profissional”, explicou Thereza Falcão.

Madeleine em Pantanal, Karine Teles está no elenco de Elas por Elas (Divulgação/Globo)

“A vida dessas sete personagens será transformada a partir do momento em que elas se reencontram, e aí a história se desenvolve. É uma novela que traz a força das mulheres, mostrando a amizade e a conexão entre elas. Uma história leve, para levar entretenimento e alegria ao público”, afirma a diretora artística Amora Mautner.

Além das protagonistas, o elenco fixo do remake de Elas por Elas conta ainda com Lázaro Ramos, Marcos Caruso, Mateus Solano, Filipe Bragança e Cassio Gabus Mendes, entre outros famosos.

LEIA TAMBÉM: Vai na Fé: Yuri quer sustentar seu filho, mas pode ir preso em breve