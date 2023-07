Saiba qual o novo título real que Kate Middleton recebeu nesta semana

O ano mal chegou na metade, mas já houveram grandes mudanças e eventos para toda a família real britânica, tudo devido ao falecimento da Rainha Elizabeth II, em setembro passado.

Da coroação do rei Charles ao desfile de seu primeiro aniversário como monarca/Trooping the Colour, até mesmo as crianças reais experimentaram suas próprias atualizações oficiais de títulos.

Mas não para por aí, já que Kate Middleton - também conhecida como princesa de Gales - também deve usar outro novo título que adquiriu pela primeira vez.

Acontece quando o rei Charles e a rainha Camilla chegaram à Escócia prontos para a Royal Week, que será a primeira de Charles como rei. A semana de eventos também é conhecida como Holyrood Week, uma celebração anual da cultura escocesa, e William e Kate se juntaram a eles para alguns dos compromissos oficiais.

Para recapitular, quando o rei Charles subiu ao trono no ano passado, seu filho, o príncipe William, não foi apenas promovido a príncipe de Gales, mas também a duque de Rothesay. O título é tradição desde o século 14 e é usado pelo herdeiro do trono do Reino Unido quando visita a Escócia.

Isso significa que Kate também recebeu automaticamente o título de duquesa de Rothesay, assumindo o antigo apelido da rainha Camilla.

No entanto, a princesa de Gales - que antes era conhecida como condessa de Strathearn na Escócia - não havia visitado a Escócia desde que reivindicou o título, mas finalmente nesta semana, na Royal Week 2023 apareceu pela primeira vez para usar o nome de prestígio.

Kate e seu marido William participaram de vários eventos juntos como parte das comemorações, incluindo o Serviço Nacional de Ação de Graças na Catedral de St Giles, em Edimburgo.

