Internada no Rio de Janeiro, atriz Neusa Maria Faro morre aos 78 anos

A atriz Neusa Maria Faro, de 78 anos, conhecida por papéis em diversas novelas da TV Globo, morreu nesta sexta-feira (07). Segundo amigos da famosa, ela estava internada por causa de uma trombose, e sofreu complicações.

A informação da morte foi confirmada pelo dramaturgo Pedro Leão, amigo da atriz, no Instagram: “Perdemos, infelizmente, a querida Neusa Maria Faro. Super atriz. Interessantíssima. Da melhor qualidade. Mulher de teatro. Querida amiga. Um beijo Neusa”, escreveu.

O último trabalho da famosa na TV Globo foi em 2016, quando esteve no elenco da novela Êta Mundo Bom. Mas, em 2021, ela voltou ao teatro, onde atuou na peça “Gaslight”. No mesmo ano, Neusa participou do filme no filme “Nas Mãos de Quem Me Leva”.

Além desses trabalhos, Neusa Maria Faro deu vida à personagem Divina, da novela Alma Gêmea, exibida em 2005, que ficou famosa com o bordão “Oswaldo, não fale assim com a mamãe”.

Fora da TV Globo, a atriz veterana também trabalhou como dubladora, dando voz à personagem Apple, do clássico Jaspion, e fez a voz de Kilmaza no anime Zillion.

O velório da atriz Neusa Maria Faro acontece na manhã deste sábado (08), em Valinhos, cidade do interior de São Paulo.

Com a confirmação da morte, muitos famosos fizeram publicações em homenagem à atriz, de 78 anos. Entre eles, Paulo Betti, que está na novela Amor Perfeito usou as redes para lamentar a perda.

“Neusa Maria Faro morreu! Ela foi atriz do teatro amador em Sorocaba. Eu a vi na maravilhosa montagem do Teatro do Sesi, na peça ‘Nossa Cidade’, de Thorton WIlder, ela fazia o papel da moça heroína, Emily, que morre no trabalho de parto. Era o final dos anos 60. Neusa foi grande e múltipla. Pianista, dubladora, compositora. Formou-se atriz pela Escola de Arte Dramática da USP. A mãe dela tinha uma escola de declamação na rua Tamandaré ou Cesario Mota. A placa na frente da casa modesta era inesquecível: ‘Escola de Declamação Guilherme de Almeida’”, escreveu ele.

