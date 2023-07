Fora da TV Globo, Fátima Bernardes ganha um novo ‘Encontro’ para chamar de seu

Enquanto Patrícia Poeta celebra um ano de Encontro e aproveita suas férias, Fátima Bernardes, que foi a primeira apresentadora do programa matinal da TV Globo, vai ganhar uma nova atração para chamar de sua, mas fora da emissora carioca.

Depois de assumir os programas derivados do The Voice Brasil, a ex-âncora do Jornal Nacional está de casa nova e vai assumir uma atração parecida com o Encontro no GNT, canal fechado do Grupo Globo, que ainda está sem nome e data de estreia.

Na atração, segundo o Metrópoles, Fátima Bernardes estará acompanhada de dois convidados especiais, que enfrentam desafios parecidos e devem compartilhar com o público. O programa também deve reunir assuntos atuais, como ela fazia quando estava no Encontro.

Fátima Bernardes (instagram.com/@fatimabernardes)

“Estamos construindo um programa lindo, com um formato maravilhoso para o público, que vai amar. Serão conversas muito sinceras e reveladoras – que, do meu ponto de vista, são o ponto forte da atração – com personalidades que vão abrir o coração e o sorriso de todo mundo, claro. As gravações estão vindo aí e a previsão é que comecem em agosto”, avisou Fátima Bernardes, aos fãs.

Vale destacar que Fátima Bernardes não deixou a TV Globo e, mesmo com uma nova atração no GNT, segue como apresentadora oficial do The Voice Kids e The Voice Brasil, que seguem na grade de programação do canal aberto.

Globo pensa no futuro ‘Encontro com Tati Machado e Valéria’

Tati Machado e Valéria Almeida seguem em alta, não apenas nas redes sociais, mas nos bastidores do Encontro. Porém, o fim do cancelamento do programa está gerando um novo problema para a direção da TV Globo, que precisa decidir quem vai ficar no comando do matinal, quando Patrícia Poeta retornar de suas férias.

Será que Tati Machado e Valéria Almeida puxaram o tapete de Patrícia Poeta? (Reprodução)

Segundo o colunista Matheus Baldi, do Melhor da Tarde (Band), a substituição de Tati e Valéria estaria dando “pano pra manga nos corredores da TV Globo”, afinal, existe a possibilidade de colocar a dupla no elenco fixo do Encontro, mas como apresentadoras, ou melhor, co-apresentadoras, como acontecia com Manoel Soares, que deixou o canal.

Durante o programa de Cátia Fonseca, na Band, o colunista disse que, segundo o site Notícias da TV, “a emissora estaria se movimentando para trazer a Valéria e Tati Machado para o elenco fixo do Encontro”. No entanto, ele alegou também que essa manobra estaria gerando um certo “conflito de interesses” no canal.

