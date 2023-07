No meio artístico, muitos famosos se destacam individualmente. Alguns deles continuam o legado da família, outros surgem com um talento incomum, mas o que algumas pessoas não sabem é que algumas celebridades são parentes, mas não divulgam muito isso.

Confira a seguir 10 famosos que possuem laços sanguíneos e você não sabia!

Cleo e Guilherme Boury

Guilherme Boury é ator e filho de Margareth Boury com o músico Heraldo Corrêa, que por sua vez é irmão de Fábio Jr, pai de Cleo.

Segundo a revista Quem, quando criança, os dois conviviam juntos nas férias, em virtude da idade próxima.

Em foto de infância publicada nas redes sociais sociais, é possível ver Fábio Jr., Cleo ao lado das irmãs Tainá Galvão e Krizia Ayrosa e os primos Carolina Boury, Daniel Galvão e Guilherme Boury.

Guilherme também continuou parceiro de balada do primo Fiuk.

Esses 10 famosos são parentes E VOCÊ NÃO SABIA! Imagem: reprodução Instagram

Bruno Mazzeo e Marcos Palmeira

Os atores também são primos de primeiro grau e torcem pelo mesmo time, o Vasco. Marco é filho do cineasta Zelito Viana, irmão de Chico Anysio, que é pai de Bruno Mazzeo.

Esses 10 famosos são parentes E VOCÊ NÃO SABIA! Imagem: AgNews

Maria Ribeiro e Dinheiro Ouro Preto

Outras celebridades que são primas é a atriz Maria Ribeiro e o cantor Dinho Ouro Preto, porém, apenas de terceiro grau.

Seus avós eram irmãos e se afastaram após uma briga. A parte curiosa da história é que Dinho não fazia ideia dessa história até a atriz revelar no programa ‘Altas Horas’, da TV Globo.

“Nós temos uma história curiosa, somos primos. Nossos avôs eram irmãos, mas brigaram e ficaram décadas rompidos. Não se falavam. Crescemos sem contato com parte da família. Minha mãe e a mãe dela se tornaram grandes amigas, mas eu, infelizmente, nunca tinha sequer conversado com ela até nos encontrarmos no Altas Horas. A Maria inteligente, rápida, eloquente, enfim, tudo de bom”, contou Dinho nas redes sociais.

Esses 10 famosos são parentes E VOCÊ NÃO SABIA! Imagem: redes sociais/Facebook

A lista de parentescos continua: