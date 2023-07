Atriz de Mulheres de Areia largou a TV para trabalhar apenas ajudando mulheres

A reprise de Mulheres de Areia está fazendo o público matar a saudade de muitos atores que já morreram ou que sumiram da televisão, como a atriz Gabriela Alves, que interpretou Glorinha no remake de 1993, que atualmente está no Edição Especial, na Globo.

Longe das novelas há 12 anos, Gabriela hoje tem uma vida fora das câmeras e dos holofotes, onde atua como terapeuta: “Fiquei muito feliz quando soube que a novela voltaria. Era um grande elenco e, até hoje, as pessoas lembram da minha personagem”, contou ela, ao conversar com a coluna de Patrícia Kogut, do portal O Globo.

Trabalho de Gabriela Alves pode ser visto na reprise de Mulheres de Areia (Reprodução/Instagram)

Mesmo focada no setor terapêutico, a intérprete de Gloria em Mulheres de Areia não exclui a possibilidade de voltar a trabalhar na TV: “Hoje, uso a arte no meu trabalho. Mas, se tiver um convite gostoso, que me toque a alma, para voltar às novelas. Atuar é um carinho para a minha alma”, disse ela.

LEIA TAMBÉM: Marcos Pitombo fala sobre namorado: “Aos 41 anos, passei a me permitir”

Com o sonho de cursar psicologia antes mesmo de aceitar o convite de Wolf Maya para atuar no remake da TV Globo, Gabriela revela que atualmente só trabalha com mulheres. Segundo ela, os encontros com as clientes são feitos de maneira virtual, em retiros e ou no SPA da família, que fica em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Raquel arma para que Ruth e Marcos briguem em Mulheres de Areia (Reprodução/Globo)

“Acabei fazendo a novela Mulheres de Areia, mas, quando olhei para a minha vida, tudo estava relacionado ao feminino ferido. Para mim, foi um chamado que eu tive para ajudar as mulheres. Meu objetivo é trazer as mulheres para a sua essência”, contou a eterna Glorinha.

Depois do final de Mulheres de Areia, a atriz Gabriela Alves esteve em muitos outros papéis e novelas, mas o seu último trabalho na televisão foi em Amor e Revolução, de 2011, que foi levada ao ar pelo SBT. Ela também atuou em peças de teatro, mas focou a maior parte do tempo na profissão de terapeuta.

LEIA TAMBÉM: Vem bomba por aí? Shakira e Piqué fazem mudanças no acordo de guarda dos filhos