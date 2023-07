Usando biquíni de fita isolante, Andressa Urach mostra marquinhas de bronzeado: “Que perfeição”

Andressa Urach fez postagens nos stories de seu Instagram, na quinta-feira (6), mostrando o resultado de uma sessão de bronzeamento artificial. Usando apenas um biquíni de fita isolante, ela elogiou as marquinhas deixadas em seu corpo e ressaltou o trabalho da clínica.

“Vim aqui fazer um bronze, estou com acelerador no corpo, mas quero mostrar para vocês esse bronze. Olha isso! Que coisa mais linda, que perfeição! A Paola arrasa na marquinha (...) amei como sempre”, disse ela, enquanto mostrava a pele na região dos seios e no quadril, exibindo também algumas de suas tatuagens.

Recentemente, ela chamou a atenção na web ao mostrar o look escolhido para uma noite de trabalho na boate Gruta Azul, em Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Usando um top, uma minissaia e botas na altura do joelho, a ex-miss Bumbum sensualizou enquanto dançava ao som da música “Flowers”, de Miley Cyrus (assista abaixo).

Na legenda da publicação, ela escreveu: Espero vocês no @grutaazulclub.oficial. Gostaram do meu look?”.

Logo, a publicação recebeu vários comentários de seguidores criticando a postura da modelo. “Tenho quase certeza que essa mulher sofre de transtornos psicológicos. Não é possível alguém gostar de se expor tanto assim”, escreveu um internauta.

“Minha filha! Você não estava chorando horrores falando que Jesus falou com você???? Que você ia sair disso? Que que tá pegando? Desistiu? Ueee”, destacou outra.

Mas também teve fã que ressaltou que torce por Andressa, independentemente do caminho que ela tenha optado seguir. “Eu gosto de ti e estarei contigo sempre! Eu acho que o importante é tu não depender de ninguém, tu paga suas próprias contas! Faz o que tu quiser, é direito seu! E tudo é trabalho! Te amamos!”, disse um seguidor.

Enxurrada de críticas

Depois que anunciou que voltou a trabalhar na boate, a ex-miss Bumbum enfrentou uma enxurrada de críticas nas redes sociais. Os seguidores se dizem confusos, já que recentemente ela encerrou sua conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto, e desistiu de apresentar o concurso Miss Bumbum 2023 alegando motivos religiosos.

Ela passou a fazer postagens em seu canal no YouTube, onde lia passagens bíblicas e falava sobre Deus com seus fãs. Nesse processo para uma postura mais “religiosa”, ela afirmou que entenderia se perdesse alguns seguidores, mas disse que era um processo necessário para que ela se reencontrasse e se restabelecesse na fé.

No entanto, logo depois, a ex-modelo anunciou que estava voltando a ser atração da boate Gruta Azul. “Eu avisei que eu mesmo contaria… estou voltando amanhã, sábado, para o @grutaazulclub.oficial. O melhor da vida passa por aqui! Espero vocês lá”, escreveu ela em postagem no Instagram.

Assim, ela recebeu muitas críticas dos seguidores e, apesar dos comentários negativos, fez uma publicação no seu Instagram ironizando as opiniões (veja abaixo).

“Quanto mais falam sobre mim, mais o meu bumbum cresce”, escreveu a ex-modelo, completando a publicação com um emoji e uma foto mostrando seu bumbum.

Sem expor o filho

Recentemente, Andressa também revelou aos seus seguidores que não vai mais postar imagens das visitas que faz ao filho Leon, de 1 ano. Segundo ela, a medida ocorre após um acordo feito com o ex-marido, Thiago Lopes, que tem a guarda provisória do menino desde a separação do casal. Os dois ainda travam uma disputa judicial sobre a questão.

Em um vídeo em seu canal no YouTube, Andressa falou que estava indo para a cidade de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, onde o menino mora com o pai.

“Só não vou poder postar mais vídeos dele aqui no canal. Foi o que eu e Thiago combinamos. Então, por enquanto, não vou colocar ele aqui. Vocês vão ficar com saudade dele, eu sei, mas vai ser melhor assim. Pelo menos estou vendo ele, né, matando a saudade. Aí ficam em ‘off’ as nossas visitas. Mas eu mando notícias dele”, disse ela.

