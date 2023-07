‘Um casalzão’: Mariana Ximenes revela se está namorando Gabriela Medvedovsky

Depois de boatos envolvendo um suposto namoro com a atriz Gabriela Medvedovsky, Mariana Ximenes quebrou o silêncio e resolveu colocar um ponto final na história. Por meio das redes sociais, a vilã da novela Amor Perfeito disse que as duas são apenas amigas, mas também deu um toque para as pessoas.

“Aparentemente, tenho uma namorada que nem eu mesma estava sabendo. A Gabi é uma amiga querida que ganhei durante a novela Nos Tempos do Imperador e que, para a minha alegria, segue comigo pela vida”, disse ela.

Na web, Mariana Ximenes e Gabi Medvedovski vivem romance (Reprodução/@marianaximenes)

A veterana da TV Globo disse ainda que caso os boatos fossem verdade, elas formariam um belo casal: “Realmente, se eu e Gabi fôssemos namoradas, seríamos um casalzão”, admitiu a famosa.

Mariana Ximenes, que também apareceu na reprise de Chocolate com Pimenta, no Edição Especial, lamentou que ainda é preciso confirmar ou desconfirmar informações como essa, que envolve a atriz Gabriela Medvedovsky. Em seu depoimento, a eterna Ana Francisca, de Walcyr Carrasco, disse que não consegue entender a razão de uma foto cheia de afeto, tenha acabado se tornando uma história mentirosa.

“Quantas pessoas também são colocadas em uma posição de ter que se explicar sobre algo que talvez elas não queiram, como sobre sua orientação sexual? Volto a dizer, não é o meu caso aqui, mas e se fosse?”, questionou Mariana, que já salientou a importância de respeitar as pessoas da comunidade LGBTQIAPN+.

Chocolate com Pimenta: Após ficar pobre, Ana Francisca (Mariana Ximenes) vai cair em novo golpe (Gianne Carvalho/Globo)

Foi assim que o boato começou na web

Mariana Ximenes e Gabi Medvedovski estão envolvidas na nova fanfic das redes sociais. Tudo por que uma publicação da atriz de As Five acabou viralizando e criando a ideia, em muitos internautas, de que elas viviam um romance.

“Minha Mari! Que privilégio ter você na minha vida! Quero muito mais de tudo com você! Te amo, te amo, te amo!”, escreveu Gabi, que foi linkada a vilã da novela Amor Perfeito.

a menina escreve: "quero muito mais de TUDO com vc" pra Mariana Ximenes e vcs aí falando que é fic



QUE AMIZADES SÃO ESSAS???? 🤧 pic.twitter.com/tQ0EPeCM3V — Daye 🌵 (@daye_daday) July 5, 2023

Logo na manhã desta quarta-feira (05), muitos internautas usaram o Twitter para comentar e criar memes sobre o suposto romance entre as atrizes da TV Globo: “Tô morrendo que a Mariana Ximenes foi parar nos trends por conta de um possível bait que as sáficas começaram a teorizar do absoluto nada em uma madrugada de quarta feira”, escreveu uma fã.

Já uma segunda pessoa disse que ficou stalkeando as famosas durante um tempo: “Posso inferir que Gabi Medvedovsky e Mariana Ximenes namoram. Não tem explicação. Não é amizade. As posições das fotos exalam posição de quem tá admirando. Eu sei. Eu faço isso. Sério. Já me sinto pronta caso elas se assumam. Não irei surtar”.

