Tati Machado e Valéria Almeida dançam funk, mas web reclama dos bastidores

O Encontro desta sexta-feira (07) celebrou o Dia do Funk, em São Paulo, mas nem a boa vibração de Tati Machado e Valéria Almeida, que cobrem as férias de Patrícia Poeta, calou os haters do programa, que criticam quem está nos bastidores.

Os alvos da vez foram os câmeras, que se empolgaram com o ritmo da música e acabaram virando motivo de reclamações nas redes sociais: “Gente que falta de respeito com os meninos dançando e a câmera do Encontro caga pra eles. Não deu pra ver quase nada”, escreveu um fã, no Twitter.

Os perfeitinhos de #VaiNaFé, Isacque Lopes e Jê Soares, aqui no #Encontro 😍✨ pic.twitter.com/AzXqqWrGjq — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 7, 2023

Já um segundo fez um longo pedido para quem trabalha nos bastidores do Encontro: “Favor câmeras, quando tiverem dançarinos no programa, abra o plano para gente poder ver os passos. Além de mostrarem as cabeças das pessoas em em close, as poucas vezes que deu pra ver os pés (e SÓ) os pés, isso durou microssegundos. Bom ver Tati e Valéria”.

Além de grupos cantando e dançando ao vivo, Tati Machado e Valéria Almeida mostraram cenas de Vai na Fé, novela que entra na fase final, mas fala sobre dança, funk e também religião. Protagonizada por Sheron Menezzes, a trama é um dos grandes sucessos da emissora em 2023.

Mas, nem tudo é sinônimo de festa, logo no começo do programa da TV Globo, Tati Machado e Valéria Almeida avisaram ao público as razões que fizeram esta sexta-feira (07) ser o Dia Estadual do Funk, em São Paulo. Segundo ela, a data é uma lembrança do funkeiro MC Daleste, que morreu há dez anos, neste mesmo dia.

A homenagem ao cantor de funk Paulista foi sancionada em setembro de 2016, pelo ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin. Mas, a ideia veio da deputada estadual Leci Brandão (PCdoB), que apresentou o projeto na Câmara.

