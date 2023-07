‘Sabe fazer novela’: Terra e Paixão sai do ‘limbo da web’ e Walcyr recebe elogios

Cena de Terra e Paixão chama a atenção do público nas redes sociais (Estevam Avellar/Globo)

Com Terra e Paixão, Walcyr Carrasco voltou com tudo ao horário nobre da TV Globo. Depois de um período em baixa, a novela começou a agradar quem está em casa e o autor foi parabenizado nas redes sociais: “Alguém traz o prêmio da Globo para o Walcyr, esse homem sabe fazer novela”, escreveu um fã.

Ao longo do capítulo desta quinta-feira (06), muitas pessoas usaram o Twitter para elogiar e falar o que esperam da nova fase da trama: Walcyr Carrasco causando na novela. Ele é demais. Vamos ver o que vem na segunda fase deste novelão que é Terra e Paixão”, afirmou um anônimo, que acompanhou de perto a história rural.

O Walcyr pode escrever desserviços, ter um texto lixoso, e viver reciclando clichês, mas é um excelente contador de histórias. Revi agora todo o capítulo, e estou convencido q o homem é realmente hoje o que mais sabe fazer novelas. #TerraEPaixão — ᄂµ©Δร™¤ø (@lucaspaulinno) July 7, 2023

Já um terceiro telespectador da novela da TV Globo, alegou que Terra e Paixão foi um dos acertos da emissora em 2023. Em seu depoimento, o fã da trama disse que Walcyr escreveu uma história “fantástica” e também escalou um elenco de “milhões”.

era essa a virada que prometeram pra essa bomba? Walcyr você já foi melhor #TerraEPaixao pic.twitter.com/EXCdFKFoTh — julgo coisas no tiktok (@davi4president) July 7, 2023

Fãs de Terra e Paixão dão dicas daquilo que querem

Além das críticas positivas, o autor de novelas também foi alvo de sugestões. Com o andamento da trama, muitos anônimos começam a apontar aquilo que desejam ver. No Twitter, uma pessoa disse que uma ideia seria retornar com duas personagens.

“Aguardando o retorno de Cândida (Susana Vieira) e Ágatha (Elizabeth Savalla) como um casal lésbico e milionárias para se vingarem de Irene (Glória Pires)”, brincou ele.

Assistindo agora o capítulo de hoje de Terra e Paixão. A novela ta acontecendoooo. Walcyr poderia dar essa emoção pra gente todo dia. pic.twitter.com/CwEiMkloxL — Gabriela Ribeiro (@gabibaribeiro) July 7, 2023

Um outro destacou que Daniel não deveria morrer: “Ainda acho que não precisava o Daniel morrer, daria para vilanizá-lo ou colocá-lo contra Irene. Achei nojento o texto do Walcyr, que até num momento que ele devia ser humano e assumir o amor pela Aline, mas preferiu falar da sucessão”.

Já sobre a protagonista de Terra e Paixão a dica foi parar com o sofrimento: “Acho que ela ainda sofre demais e o Walcyr deveria planejar o crescimento dela aos poucos. Desta forma, ela se torna uma grande empresária do ramo. Mas, seria bom vê-la dominando mais os enredos”.

