Não foi só um encontro: entenda a relação de Jay-Z, o marido de Beyoncé, e Vini Jr.

Em maio deste ano, o jogador brasileiro se encontrou com o rapper e empresário Jay-Z

Quem achou que a publicação do jogador da seleção brasileira de futebol, Vinicius Junior, com uma foto ao lado do marido de Beyoncé, o rapper Jay-Z, havia sido apenas o post de um fã que encontrou seu ídolo, estava enganado.

A empresa de Jay-Z, Roc Nation, uma gravadora de música e produtora americana, agora expandiu os negócios e acaba de anunciar a sua mais nova conquista, a Roc Nation Sports Brazil. A página oficial acaba de publicar um vídeo na página do Instagram com a legenda: “Uma nova era. Brasil, seja bem vindo a família”.

O clipe mostra não só artistas que a empresa de Jay-Z já agencia, mas grandes nomes de jogadores brasileiros, como o próprio Vini Jr., que atualmente joga pelo Real Madrid, o jogador do Palmeiras, Endrick, além de Gabriel Martinelli, que atualmente joga no time europeu, Arsenal.

Mas, afinal, como isso aconteceu? O marido de Beyoncé acaba de se tornar sócio majoritário da empresa TFM Agency, que controla as carreiras dos nomes mencionados acima. A Roc Nation Sports Brasil terá sua sede em São Paulo. E, devido ao elenco do TFM, eles já têm mais de 100 jogadores para representar.

No site oficial da Roc Nation Sports, Juan Perez, presidente e fundador da empresa escreveu em um comunicado: “Em termos de futebol, o Brasil é o centro de tudo. Eu me identifico fortemente com uma cultura que tem uma paixão incrível por esportes e música. Nossa influência neste jogo está crescendo, e este movimento mostra nossas intenções para o mundo”.

E continuou: “Ao introduzir um serviço completo de representação esportiva na América do Sul, estamos oferecendo um nível de serviço que nunca antes existiu neste mercado e que nossos jogadores realmente merecem”.

Bom, só podemos esperar o melhor dessa junção, não é mesmo?

