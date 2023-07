‘Muito pequeno’: Web vira ‘muro das lamentações’ pelo fim do Linha Direta

Chegou ao fim o Linha Direta, apresentado por Pedro Bial, que meses antes de estrear nas noites da TV Globo gerou muitas críticas, mas ao longo dos episódios acabou ganhando a atenção do público e também o prestígio nas redes sociais.

Na madrugada desta sexta-feira (07), além de comentarem sobre o programa exibido, muitos telespectadores demonstraram que ficariam tristes com o fim da primeira temporada da nova leva: “Uma pergunta, como ficará minhas quintas-feiras sem o Linha Direta? O que verei nesse horário Glô, toda quinta estava sintonizado. Antecipa a próxima temporada aí”, brincou um fã, no Twitter.

Um outro disse que o programa apresentado por Pedro Bial nas noites da TV Globo é uma prestação de serviço aos brasileiros: “O Linha Direta ajudou a prender 33 membros da quadrilha do Golpe dos Nudes e a líder do esquema. Ajudou na apreensão do envolvido no assassinato de Lorena Ferreira, de 2 anos. No dia 04 de julho, o assassino de Renata Ferraz foi preso após aparecer no programa no dia 01 de junho”.

Há também quem não tenha se desligado nem durante o intervalo da atração e disse que a Globo “já está anunciando a nova temporada do Linha Direta para 2024 em chamadas na programação”.

Linha Direta durante o ano inteiro

Além dos comentários acima, há quem também tenha dado dicas para TV Globo, como deixar o programa de Pedro Bial durante o ano inteiro. Um fã usou o Twitter para expor sua opinião e disse que a emissora deveria repensar a ideia de temporada: “Não é por nada, mas eu não gostei disso não. O Linha Direta antigo durava muito mais tempo, mas esse programa agora vai fazer em temporada…achei muito curto, poderia durar facilmente até quase o final do ano, não sei porque não vão esticar”.

Uma outra pessoa optou em fazer uma lista de pedidos para a “Dona Globo”. Nela, a fã diz que o Linha Direta deve ir ao ar depois da novela e não de um programa de humor e também ser um programa fixo na programação: “Poderia ser mais longo e colocar mais casos por episódio com a mesma temática como foi o de racismo, por exemplo”.

O delegado disse que elas conseguiram um procurador pra fazer a gestão do dinheiro delas caso contrário eles iriam conseguir rastreá-las. A pergunta é, elas têm procurarador até hoje? Além disso, não se pode investigar advogado de foragido? #LinhaDireta — lipe (@felipedecaldas) July 7, 2023

