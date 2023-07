Marcos Pitombo fala sobre namorado: “Aos 41 anos, passei a me permitir”

Marcos Pitombo não foi surpreendido por uma mensagem de aniversário do seu namorado nas redes sociais. Contudo, o ato fez com que o ator, de 41 anos, resolvesse explicar mais a relação com Hamer Kaddourah, que já dura três meses.

“Aos 41 anos, passei a me permitir viver pequenas situações do dia a dia como todo mundo faz. E naturalizar o afeto e o amor. Errado seria não compartilhar! Esse momento out acaba sendo idealizado e temido por qualquer pessoa LGBT. No meu caso, foi inesperado, mas ao mesmo tempo foi num ótimo momento. Uma declaração bonita no contexto de felicitação. Estou aliviado, leve e fortalecido”, disse o ator ao ‘O Globo’.

Porém, a descoberta de sua sexualidade aconteceu aos poucos, já que Pitombo teve outras namoradas. “Meu processo de descoberta veio junto com a carreira artística. Já estive em outras relações, mas talvez nunca por inteiro”.

Sobre sua família, o ator que mora sozinho na Barra da Tijuca (RJ), disse que seus pais sempre respeitaram suas escolhas.

“Tive sempre acolhimento da minha família. É importante os pais amarem os filhos independentemente da projeção que fazem para eles. A falta de acolhimento gera problemas psicológicos e até emocionais pelo fato de a pessoa não ser aceita como ela é.”

Além da família, seus seguidores também demonstraram bastante carinho com a declaração do namorado.

“Recebi uma enxurrada de mensagens positivas de amor. Me blindei com muita humildade e respeito dos comentários ruins. Eu sei que existem pessoas agarradas a um pensamento retrógrado. Aprendi que a coragem não é a ausência do medo. É fazer o que tem que fazer mesmo com o medo”.

