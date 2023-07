Kate Middleton e Princípe William quebram protocolo real em jogo de polo; mas fãs aprovam

O príncipe William e Kate Middleton estão chamando a atenção dos fãs reais, novamente!

Nesta quinta-feira, 6 de julho, o príncipe e a princesa de Gales, ambos de 41 anos, participaram da Royal Charity Polo Cup 2023 no Guards Polo Club (uma copa de polo organizado pela realeza para caridade). De acordo com E! News, o príncipe William participou da partida em nome da Associação de Pólo dos Estados Unidos e seu time derrotou o adversário com um placar de três a dois. Após o jogo, o casal compartilhou um momento que foi capturado por fotógrafos.

Quando a Kate Middleton cumprimentou o marido, eles trocaram um doce beijo na bochecha. Ela também se juntou ao príncipe William na entrega dos troféus e ficou ao lado do marido. A princesa estava usando o vestido Sonia da Beulah London, que custa US$ 700 (cerca de R$ 3.400).

Esta não foi a primeira vez que o príncipe e a princesa de Gales mostraram uma intimidade em público esta semana. Em 5 de julho, o casal compareceu ao Serviço Nacional de Ação de Graças e Dedicação na Catedral de St. Giles, em Edimburgo, que serviu como a segunda coroação do rei Charles. Durante o evento, eles compartilharam um doce momento de intimidade quando a princesa Catherine sussurrou no ouvido do príncipe William e deu um tapinha brincalhão em seu bumbum.

Para o serviço, a princesa de Gales usou um vestido azul royal com gola de veludo da Catherine Walker & Co. Ela complementou o visual com homenagens não a um, mas a dois membros da família real (nós contamos aqui), junto com uma bolsa combinando, saltos azuis e um fascinador.

