Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo realizaram uma viagem de barco com os filhos que rendeu diversos registros na web. O casal chegou até mesmo a se reunir com amigos durante o passeio de férias. Nesta sexta-feira (7), a modelo , de 29 anos de idade, publicou uma atualização no feed com algumas imagens dos momentos de diversão. No meio do carrossel de fotos, a influencer incluiu uma homenagem recebida de Eva, de cinco anos de idade.

“Te amo, mamãe. Te quero muitíssimo”, diz a cartinha escrita à mão por Eva, com canetinhas rosa e azul. O mimo ainda foi entregue com uma pequena florzinha.

Filha de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez faz declaração com cartinha para a mãe (Reprodução/Instagram @georginagio)

Com um vestido curto amarelo e transparente, Georgina Rodríguez mais uma vez surpreendeu parte de seus 50 milhões de seguidores no Instagram. A famosa também portou um salto transparente, acompanhado de uma bolsa e óculos de sol pretos.

“Esse vestido foi feito para você”, escreveu uma seguidora. “Uma linda mulher com estilo”, comentou outro usuário da rede social.

Esta é a nova parceria de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez tem se tornado cada vez mais uma das autoridades e referências no mundo da moda. Depois de sua agitada agenda no final de maio, com a presença marcada no Festival de Cannes e no desfile na gala amfAr, ambos na França, a famosa agora firmou parceria com uma marca de grife.

A modelo, de 29 anos de idade, e parceira do craque Cristiano Ronaldo, de 38, foi escolhida como o rosto de uma marca de roupas e acessórios norte-americana, a Guess. Em suas redes, Georgina celebrou seu passo na profissão.

“Feliz por partilhar com todos vocês a minha nova campanha internacional com @guess @marciano Muito obrigado @paulmarciano e toda a equipe maravilhosa”, celebrou a famosa, compartilhando as primeiras imagens.

Veja o vídeo da parceria e os comentários na web: