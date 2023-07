E a Patrícia Poeta? Globo pensa no futuro ‘Encontro com Tati Machado e Valéria’

Tati Machado e Valéria Almeida seguem em alta, não apenas nas redes sociais, mas nos bastidores do Encontro. Porém, o fim do cancelamento do programa está gerando um novo problema para a direção da TV Globo, que precisa decidir quem vai ficar no comando do matinal, quando Patrícia Poeta retornar de suas férias.

Segundo o colunista Matheus Baldi, do Melhor da Tarde (Band), a substituição de Tati e Valéria estaria dando “pano pra manga nos corredores da TV Globo”, afinal, existe a possibilidade de colocar a dupla no elenco fixo do Encontro, mas como apresentadoras, ou melhor, co-apresentadoras, como acontecia com Manoel Soares, que deixou o canal.

Patrícia Poeta curte suas férias em destino desconhecido (Reprodução/@patriciapoeta)

Durante o programa de Cátia Fonseca, na Band, o colunista disse que, segundo o site Notícias da TV, “a emissora estaria se movimentando para trazer a Valéria e Tati Machado para o elenco fixo do Encontro”. No entanto, ele alegou também que essa manobra estaria gerando um certo “conflito de interesses” no canal.

“A Patrícia Poeta, que não tem nenhum tipo de desavença, pelo contrário, ela se dá muito bem com a Tati Machado e a Valéria, que já são pessoas que participam dos quadros do programa. Mas, ela tinha pedido a oportunidade de apresentar sozinha a atração, principalmente, porque vem de um período muito desgastante”, disse ele.

Sintonia entre Tati Machado e Valéria Almeida vira motivo de orgulho para os fãs do Encontro (Reprodução/Globo)

Em seguida, Matheus Baldi lembrou que a comandante oficial do Encontro saiu de férias e disse que a dupla substituta está sendo bem avaliada na web: “Nesse pedido ela [Patrícia Poeta] saiu de férias e com a boa avaliação que a Tati e a Valéria estão tendo nas redes sociais e até internamente, estaria sendo cotada a possibilidade delas assumirem também este posto, até como co-apresentadoras ao lado da Patrícia, algo que não é desejado neste primeiro momento por ela”.

Agora, é esperar para ver qual será a decisão da TV Globo sobre o futuro do Encontro e do trio. Vale destacar que Patrícia Poeta retorna das férias no dia 17 de julho.

