Crise familiar de Larissa Manoela volta a ser debatida e fãs apoiam a artista

A atriz e empresária Larissa Manoela voltou a ter seu nome ligado a polêmicas envolvendo seus assuntos familiares. Em entrevista ao “Fofocalizando”, do SBT, a atriz deu uma breve explicação sobre seu atual momento pessoal e profissional.

Conforme publicado pela Marie Claire, a questão voltou a ser abordada uma vez que a mãe da atriz, Silvana, não segue mais a filha e o genro, André Luiz Frambach, mas redes sociais. A troca de ‘unfollows’ teria acontecido após o anúncio de que atriz seria a responsável por empresariar a própria carreira, atividade antes realizada por sua mãe.

Em declaração, Larissa explica: “Eu acho que o foco é o que tenho daqui para frente. Eu tenho uma nova família, mas é um pouco delicado falar dessa situação. Estou seguindo a minha vida e trabalhando muito”.

Diante de sua declaração, Larissa foi alvo de críticas no programa da emissora de Silvio Santos, mas em pouco tempo a resposta de seus fãs e seguidores se fez ouvir.

Apoio

Enquanto a postura de Larissa foi alvo de críticas por parte do programa, o público apoiou a atriz e pediu respeito sobre a forma como o tema foi abordado pela atração.

“Deixem a garota! Vocês não vivem 24 horas com ela e a família, não tem motivos para querer ficar se metendo. Não sabem nem de 10% do que realmente aconteceu. Eu hein. Cuidem da vida de vocês. Vão viver”, declarou uma seguidora.

“Não romantizem laços sanguíneos, romantizem laços de amor verdadeiros”, afirmou outro seguidor.

Um terceiro abordou a questão de outra forma: “A Larissa é uma menina maravilhosa, dá para ver. O problema é que a mãe é narcisista e infelizmente a convivência é limitada”.

Um quarto completou: “Parem de achar que as pessoas têm que engolir a seco as relações tóxicas só porque algo vem dos pais. A vida não é comercial de margarina e pais não viram santos quando nasce um filho, assim como também existem os filhos tóxicos. Tem muita gente com comportamento abusivo. Não importa se virou pai ou mãe, respeito é bom e todo mundo gosta. Aceitem a verdade”.