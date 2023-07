Ameaça de morte e prisão: Sol deixa de ser boazinha na reta final de Vai na Fé

Na reta final de Vai na Fé, Sol (Sheron Menezzes) mostra que já não tem paciência para as ameaças de Theo (Emílio Dantas), que confessa que estuprou a personagem no passado. Com raiva, a protagonista da novela decide agir por conta própria, podendo virar uma assassina, caso o vilão resolva mexer com Jenifer (Bella Campos).

Tudo fica ainda pior quando Sol descobre que a filha foi parar no hospital após sofrer uma intoxicação alimentar. Achando que foi um plano do empresário, a dançarina jura que se algo acontecer com a herdeira ela irá matá-lo: “Te acalma, o médico falou que foi uma intoxicação alimentar. Eles comeram uma coisa estragada, passaram mal. Sabem que eu não tenho como ser o responsável. Só você que enche a cara e acha que a culpa é dos outros”, dispara Theo, que também está no centro médico.

Theo perde a cabeça e arma para os filhos em Vai na Fé (Reprodução/Globo)

Vale destacar que o “incidente” acontece depois que Theo decide levar Jenifer e Rafa (Caio Manhente) para jantar em um restaurante. Na cena, o vilão descobre que os filhos estão armando um plano para desmascará-lo e ele resolve se vingar colocando um remédio na comida deles.

LEIA TAMBÉM: E a Patrícia Poeta? Globo pensa no futuro ‘Encontro com Tati Machado e Valéria’

Voltando às ameaças de Sol em Vai na Fé, a protagonista ainda chama o empresário de canalha e abusador, mas é contida por quem está no hospital, principalmente quando Theo começa a se fazer de vítima.

O final de Stuart vem à tona

Os planos de Stuart (Antonio Calloni) em Vai na Fé vão acabar em breve, já que o destino do trambiqueiro já foi definido. Segundo o site Observatório da TV, ele vai parar atrás das grades, onde passará muitos anos.

Nas cenas finais da novela da Globo, Stuart será preso em flagrante tentando roubar uma tela valiosa que estava escondida na caixinha que Carlão (Che Moais) deixou antes de morrer, mas o bandido não estará sozinho neste momento tenso.

Final de Vai na Fé: Stuart acaba na prisão (Reprodução/Globo)

Sabendo do seu destino, o personagem de Antonio Calloni aceita sua sentença e será levado pela polícia, mas ele também com Wilma (Renata Sorrah), que será cercada pelos agentes da Polícia Federal e da Interpol, que lhes apontam armas. Porém, a ex-atriz de sucesso acaba ficando nervosa e, ao se desesperar, atira longe o chapéu vermelho e caminha na direção da polícia.

Antes de ser levado para o xadrez, Stuart será revistado por um policial, que acaba encontrando a valiosa tela enrolada e uma arma, que serão mostradas para todos que estão na cena. Por fim, os policiais levam o bandido algemado, mas antes de ir para o presídio, ele para diante de Wilma, que fica sozinha.

LEIA TAMBÉM: Fim da Linha: Novo romance de Marcos em Mulheres de Areia fica óbvio; entenda