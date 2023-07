A nova música de Taylor Swift, ‘When Emma Falls in Love’, é sobre alguém especial? Saiba tudo.

Taylor Swift é conhecida por escrever músicas sobre pessoas que ela conhece (incluindo exes, atuais, inimigos e amigos), e os fãs agora começaram a especular que sua mais nova música é também sobre alguém conhecido.

I Feel like I’m missing out by not hanging out with Emma Stone pic.twitter.com/B5yvFqlURs — Flor (Timeless fan account) (@afterglowflor) July 7, 2023

Desde que a lista de faixas do álbum - que inclui todas as faixas originais do Speak Now e seis novas músicas “from the vault” - foi revelada pela primeira vez, os fãs se concentraram especificamente na curiosamente intitulada “When Emma Falls in Love”. A música seria sobre o clássico de Jane Austen, Emma? Seria sobre a amiga de longa data de Swift, Emma Stone? Talvez Emma Watson, pela sua fama em Harry Potter? Ou talvez uma pessoa aleatória ou fictícia chamada Emma?

Tirando a própria Swift admitindo de quem se trata, é impossível dizer com certeza, é claro. Mas, na música, Swift canta sobre uma amiga próxima e o que acontece quando ela se apaixona: “Quando Emma se apaixona, ela liga para a mãe, brinca sobre como isso pode dar errado.”

Isso é seguido pela letra: “Ela espera e leva seu tempo, porque a pequena senhorita Sunshine sempre pensa que vai chover”, o que pode ser uma referência à sequência icônica do filme “Easy A”, quando a personagem de Stone toca “Pocketful of Sunshine” repetidamente.

Além disso, segundo o site EW, “há o timing de tudo”. O álbum original Speak Now foi lançado em 2010, e as canções, que Swift escreveu sozinha entre 2008 e 2010, também coincidem com o auge das aparições públicas de Swift e Stone, de acordo com o site. Além de aparecerem em eventos juntas, elas também foram vistas em Nova York várias vezes, apesar do fato de Stone morar em Los Angeles na época. Isso fica evidente com o trecho da música que diz: “Ela é tão nova-iorquina quando está em Los Angeles”.

Se é sobre Stone pode não ser totalmente comprovável - mas também não parece ser o ponto. Mas de várias maneiras, a música não é apenas sobre romance. É uma homenagem à amizade delas e à maneira como Swift admira e ama sua amiga e sua capacidade de abraçar o romance.

“when emma falls in love, i know that boy will never be the same” 🕊pic.twitter.com/ObLR5UKj8W — Western Enthusiast (@westenthu) July 7, 2023

No último verso, a própria Swift diz que aprendeu com as provações e triunfos de Emma no amor: “Quando Emma se apaixona... estou aprendendo”, ela canta. E, para realçar a óbvia admiração de Swift por essa amiga, ela pontua tanto o refrão quanto a própria música admitindo “a verdade”: “Às vezes eu gostaria de ser ela”.

