Vini Jr. e Key Alves juntos? Fotos no mesmo local levantam suspeitas na internet

Key Alves e Vini Jr. atiçaram a internet após postarem fotos no mesmo quarto de hotel na última terça-feira (4). O ‘encontro’ aconteceu em São Paulo.

De acordo com o gshow, a assessoria da ex-BBB informou que os dois “estão se conhecendo melhor”.

Os dois se conheceram no sábado, após participarem de um show. Segundo o site, os dois estiveram próximos no palco e começaram a se seguir.

O evento também contou com a presença de Gustavo Benedetti, ex de Key Alves e Júlia Rodrigues, ex de Vini, com quem teve um relacionamento no último ano.

E meu 7, Vini Jr preferiu Key Alves doque a musa Julia Rodrigues pic.twitter.com/2C5J9KQGqc — Várzea FC10 (@VarzeaFC10) July 4, 2023

Na ocasião, Júlia escreveu em suas redes sociais e apagou em seguida: ““A vida dá umas voltas, né?”, o que foi o suficiente para fãs apontarem que foi uma indireta para o jogador.

Mesmo quarto de hotel?

Fãs apontaram uma coincidência entre as fotos publicadas por Key e Vini no início da semana. Contudo, quando a web começou a comentar, o jogador já estava de volta em sua mansão no Rio de Janeiro.

Key Alves revela estratégia no BBB para potencializar OnlyFans: “eu andava só de biquíni”

Em entrevista do podcast ‘Pode dar Prado’, a jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves revelou que já entrou na casa com uma estratégia para potencializar seu canal na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.

Na conversa as apresentadoras Gabi Prado e Gizelly Bicalho, a jogadora de vôlei disse que, sempre que podia andava de biquíni na casa. “Um frio do caramba dentro da casa e eu de biquíni”, disse Key.

“É o marketing para o OnlyFans. Meu empresário falou que sempre que eu pudesse andar de biquíni lá dentro era para eu andar”.

