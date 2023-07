Vídeo: Ludmilla promove ingresso de show em troca de doação de sangue fãs lotam hospitais ainda de madrugada

Em campanha realizada no Rio de Janeiro, Ludmilla está promovendo a doação de sangue para o Hemorio em troca de ingresso para o seu show.

A parceria tem como objetivo promover a doação de sangue, e parece estar dando certo! A campanha acontece hoje, quarta-feira (5) e sexta-feira (7) e todos os fãs que doarem sangue em postos de coleta na cidade ganham um ingresso para o show Numanice do próximo sábado (8).

Já no primeiro dia os fãs lotaram as filas de algumas unidades Hemorio. Segundo o gshow, alguns fãs vieram de outras cidades e madrugaram nos postos de coleta, enfrentando o frio de 15º da cidade.

A atitude foi muito elogiada nas redes sociais. No Twitter, a cantora escreveu:

“Eu acordei tão feliz e grata com essas imagens de vocês no Hemorio. O Numanice começou uma festa e virou uma experiência que alimenta a nossa alma em muitas camadas. Estou realmente honrada e grata por fazer isso com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, vocês salvaram muitas hoje!”

Veja alguns vídeos e comentários na rede social:

“essa é o hemorio as 8h da manhã de uma quarta-feira depois do anúncio da campanha da ludmilla e do numanice. o impacto dela é surreal. usando um dos maiores eventos da música brasileira atualmente em prol dos bancos de sangue do rj”.

“Estou aqui ate agora e ja vieram mais de 500 pessoas doar sangue e algumas nem quiseram o ingresso pq ja tinham”.

“Acordamos cedo por aqui, olhem essa FILAAAAAAA para Doar sangue. AMAMOS MUITO!!!! #NumaniceTaNoSangue”

