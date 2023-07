‘Tratada como lixo’: Erika se arrepende de ter dormido com Theo em Vai na Fé

Vai na Fé: Érika acaba caindo na lábia de Theo e vai para cama com o vilão (Reprodução/Globo)

Erika, personagem interpretada por Leticia Salles, está de volta em Vai na Fé e acaba se envolvendo com Theo (Emílio Dantas) de uma maneira nunca antes pensada por muitos telespectadores da novela da TV Globo, afinal, ela será a nova namorada do vilão da trama.

Depois de ser abandonado por Lumiar (Carolina Dieckmann) e enfrentar um forte julgamento, onde foi acusado de abusar sexualmente de várias mulheres, o empresário vai conseguir conquistar a jornalista, que acaba sendo levada para o seu apartamento.

Mas, a noite de amor acaba em um piscar de olhos. Em cenas futuras, os personagens de Vai na Fé terão até uma noite intensa, mas para o empresário será apenas um date, ou seja, nada sério, mas Érika se espanta ao ver que ele vai embora rapidamente.

Vai na Fé: Depois de noite quente com Érika, Theo humilha a dançarina (Reprodução/Globo)

Enquanto a jornalista ainda está acordando, Theo aparece colocando sua roupa para sair e ela questiona onde ele está indo: “Mas já?”, pergunta a personagem de Letícia Salles, que recebe um selinho do empresário.

Para deixar tudo ainda pior, o vilão de Vai na Fé deixa um valor com a jornalista, que não entende a situação e ele responde com deboche: “Isso são reais, a moeda corrente no Brasil”, afirma o cafajeste, deixando Érika revoltada: “Você está achando que eu…”.

O ex-marido de Clara (Regiane Alves) afirma que o dinheiro é para a suposta namorada pegar o transporte e Érika enxerga, pela primeira vez, que ele não é flor que se cheire: “Com quem você acha que tá falando? Eu sou jornalista, atriz, bailarina! Se você pensa que eu estou à venda, achou errado!”, dispara ela, que devolve o dinheiro e diz que eles nunca mais vão se ver.

Vai na Fé: Érika não leva desaforo de Theo e joga dinheiro na cara dele (Reprodução/Globo)

Erika voltou para atrapalhar a vida de Sol e Ben

Depois de ficar um tempo sumida de Vai na Fé, a personagem de Leticia Salles volta aos capítulos da novela e se envolve com Theo. Com uma vibe mais maléfica, ela se une ao vilão para prejudicar Sol (Sheron Menezzes), justamente depois que Lumiar (Carolina Dieckmann) desistir de defender o crápula pelo fato de descobrir o que ele aprontou com Grazi (Lorena Lima) e Kate (Clara Moneke).

Antes da noite de sexo, a dupla acaba criando notícias polêmicas e falsas sobre a protagonista da novela da TV Globo. Na ocasião, essas pessoas invadem um evento onde a mocinha está apenas para atrapalhar.

