Toguro é hospitalizado com fortes dores e preocupa os seguidores: ‘A situação não está favorável’

O influenciador fitness Toguro foi hospitalizado na madrugada desta quarta-feira, 5 de julho. Conforme informações disponibilizadas em seu perfil oficial do Instagram. Ele teria dado entrada no Hospital São Camilo durante a madrugada, se queixando de fortes dores.

Conforme publicado pela CARAS, o influenciador foi atendido em um Hospital de São Paulo, medicado e imediatamente internado. No perfil de Toguro, uma breve nota de esclarecimentos esclarece que o influenciador apresentou uma infecção e precisou ser hospitalizado para tratamento.

“Nota: Toguro deu entrada no Hospital São Camilo, com fortes dores, fizeram diversos exames e foi constatado uma bactéria. Ele está internado e tomando medicamento, esperamos a evolução”.

Na mesma data, é possível ver publicações anteriores em que o influenciador desabafa nos stories com seus seguidores, e informa que mesmo com dores na região da virilha seguiu realizando parte dos treinos do dia.

Atualização do estado clínico

Nesta manhã, a equipe do influenciador publicou uma nova nota sobre o estado de saúde de Toguro. Na nova publicação, que foi acompanhada de uma imagem do influenciador na cama do hospital, a equipe informa que ele chegou a acordar desorientado durante a madrugada, e também cede mais detalhes do ocorrido.

“Ele está sedado, pela madrugada acordou sem entender o que estava acontecendo e quis se levantar e sair do hospital. Deu um pequeno problema, acordou desorientado e falando nada com nada. A situação é delicada, pois a bactéria o infectou em Londres e ele passou semanas com sintomas, mas achou que era uma dor normal por ter passado um dia inteiro andando de moto em Londres”.

“Achou que era algo que já iria passar, mas ontem uma dor insuportável fez com que ele marcasse um especialista. Só que não deu tempo e ele deu entrada no pronto socorro para internar. É uma situação difícil também. Ele é muito ativo e não para um minuto, ele acha que pode ir para casa, mas os médicos não deram expectativa de alta. Peço que colegas, conhecidos, amigos e fãs, mandem energias positivas. A situação não está favorável”.

