‘Ratatouille’ da vida real? Influenciadora revela reação sobre ratos nos restaurantes de Paris

Uma influenciadora brasileira ficou chocada durante uma viagem para Paris. Impactada pelo choque cultural entre os dois países, Malu Borges revelou como reagiu ao encontrar ratos dentro dos restaurantes parisienses.

Conforme publicado pelo Correio Braziliense, Malu afirmou que ao contrário do que acontece no Brasil, encontrar e lidar com ratos dentro dos restaurantes é algo comum na França.

Em tom de desabafo, ela publicou em suas redes sociais um vídeo em que comenta sobre o assunto e revela que não acredita ser capaz de se acostumar com a situação.

“Coisas que nuca vou me acostumar na França. Aqui em Paris, tem ratos no restaurante. Ratos do lado de dentro. A gente chegou no restaurante e o João Vitor já viu o rato”.

Medo e estranheza

Incomodada com a situação, a influenciadora revelou que o fato de encontrar os roedores em diversos espaços da cidade, principalmente dentro dos restaurantes, a fez desenvolver uma série de pequenos hábitos que a estão incomodando.

Entre eles, ela relata a inquietação e a insegurança ao sentir algo “passar muito perto” de seus pés e pernas enquanto aproveita uma refeição.

“Não consigo mais ficar quieta, estou levantando meus pés e tudo que encosta em mim, eu acho que é rato”.

Surpreendendo ainda mais os seguidores, ela reforça que os demais frequentadores dos restaurantes parisienses já parecem estar acostumados com a presença de roedores no local, ignorando completamente os animais.

“O pior é que se você fizer escândalo, se o rato pular em você, porque é um rato, você é estranho”, revela.

Para terminar sua publicação, ela revela que não é a única incomodada com a presença do animal. Seu marido também teve outras reações e nem sequer conseguiu comer o prato que pediu no local.

