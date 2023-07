‘Rainha das manhãs’: Ana Maria Braga se solta ao vivo em dancinha do TikTok e web reage

A manhã desta quarta-feira, 5 de julho, começou, como sempre, animada no Mais Você. Ana Maria Braga usou um look autêntico, ao adicionar óculos escuros ao seu visual com um casaco estilo ‘teddy’, e gerou curiosidade nos internautas e no seu parceiro, Louro Mané.

Quando o papagaio elogiou o acessório utilizado pela apresentadora, ela explicou o porquê de estar usando um óculos durante o matinal: “Sabe o que é? Eu dei uns ‘tiros’ no olho de laser, então não pode muita luz”, disse Ana Maria.

Como de costume, às quartas-feiras, a apresentadora recebe a repórter Ju Massaoka para apresentarem o ‘Feed da Ana’. E, quando Ju mostrou qual a “música do momento” nas redes sociais, Ana decidiu aproveitar para aprender a dançar, junto com alguns espectadores ao vivo, que estavam na gravação externa ao lado de Luiza Zveiter.

Nos estúdios, Ana Maria divertiu os espectadores com mais uma dancinha icônica de ‘Vai, novinha’, que viralizou nas redes sociais. Confira o momento abaixo:

Logo os espectadores começaram a comentar nas redes sociais sobre mais um momento de dança da apresentadora do matinak: “#MaisVoce desse tipo de entretenimento que gostamos ver Ana Maria dançado novinha bam nem 10 da manhã é Rainha mesmo das manhãs”, “Pra mim o #maisvoce nunca mais acaba . É gostoso demais de assistir”, “Eu amo que a Ana Maria se joga” e “A Ana Maria Braga dançando “vai, novinha” MTO BOM”, foram alguns dos comentários no Twitter.

Por isso Ana Maria Braga é a rainha das manhãs



Ícone 😂😂😂#MaisVocê https://t.co/51MfteZRCn — Moisés Abreu (@moises272) July 5, 2023

Depois do show matinal, Ana Maria ainda apresentou algumas receitas que viralizaram na internet, como a de sorvete de caqui. E, finalizou o programa do jeito que ela gosta: com mais um pensamento do dia! “Tristeza é como roupa molhada no varal no inverno: demora, mas seca!”, finalizou a apresentadora.

Tristeza é como roupa molhada no varal no inverno: demora, mas seca! 😅 #MaisVocê pic.twitter.com/xrvZL2TBuR — gshow (@gshow) July 5, 2023

