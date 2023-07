Não deu certo! Casal de famosas anuncia fim do noivado: “Comum acordo”

As famosas Vitória Strada e Marcella Rica anunciaram o fim do relacionamento, noivas deste 2021, nesta quarta-feira.

Como detalhado pelo site Metropoles, em um post conjunto no Instagram, as duas afirmaram seguir como amigas.

Casal de famosas anuncia fim do noivado: “Comum acordo”

“Esse é um post sobre amor. Um amor lindo que nos uniu, nos libertou, nos fortaleceu e nos fez imensamente feliz. Um amor que despertou nas pessoas que nos rodeiam – incluindo uma grande maioria que não conhecemos pessoalmente – uma onda gigante de afeto, escuta e respeito”.

“E é por esse respeito, que é recíproco da nossa parte, que estamos aqui agora. Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos”.

Ainda de acordo com as informações, Vitória Strada e Marcella Rica também pediram aos amigos e fãs que não se surpreendam caso as vejam nos mesmos lugares e com amigos em comum.

Com informações do site Metropoles

