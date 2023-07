Mesmo com críticas, as ‘meninas do Encontro’ estão agradando a web; entenda

Tati Machado e Valéria Almeida, que comandam o Encontro durante as férias de Patrícia Poeta, enfrentaram as primeiras críticas nesta quarta-feira (05), quando o público decidiu falar sobre as notícias do dia.

Pelo Twitter, diversos fãs do programa da TV Globo afirmaram que estava parecendo o “Cidade Alerta”, da Record. Uma outra pessoa mandou um recado para o diretor da atração: “É tão pesado ficar falando sobre mortes e violência essa hora da manhã, que horror”, escreveu na rede social.

Valéria Almeida não é ruim, mas da pra sentir que ela se esforça mais pra ter presença e carisma, a Tati Machado consegue levar mais naturalmente, sem desespero e com carisma #Encontro — Nando (@NandoGueber) July 5, 2023

Já um terceiro destacou que mesmo com a saída momentânea de Patrícia Poeta, o Encontro segue não agradando: “Todo dia o programa começa muito para baixo, com notícias trágicas e horrorosas, por isso não sou mais um espectador assíduo. Podre esses inícios para baixo. Parece programa policial”.

O formato que tá rolando o #Encontro é como deveria ter sido, mas a Patrícia não deixava o Manoel falar nem uma notícia direito, nem anunciar um convidado, nem conversar. Ela queria falar tudo e fazer tudo só... — ❣️ (@ohio____) July 5, 2023

Substitutas de Patrícia Poeta seguem em alta na web

Mesmo com as críticas das notícias pesadas pela manhã, Tati Machado e Valéria Almeida seguem sendo uma boa escolha para substituir a apresentadora titular durante as férias. No Twitter, a dupla continua chamando a atenção e recebendo elogios.

“Elas estão dando uma aula para a Patrícia Poeta de como dava para trabalhar em dupla. Vê se aprende com a Tati Machado e a Valéria Almeida”, escreveu um fã.

#Encontro O @Encontro E A @tvglobo ESTA DANDO UMA AULA PARA A PATRICIA POETA COM TATI MACHADO E VALÉRIA ALMEIDA,DE COMO DAVA PARA TRABALHAR COM @ManoelSoares_ COM PROFISSIONALISMO ,VÊ SE APRENDE PATRICIA POETA pic.twitter.com/2eKbmnsUrD — Leonardo (@LeoSOli22) July 5, 2023

Outra pessoa disse que as “meninas do Encontro” estão dando um “Show de simpatia e carisma” e disse que por ela, a Globo já deveria descartar a volta de Patrícia Poeta e deixar Tati Machado e Valéria Almeida na apresentação do Encontro.

Por fim, há quem diga que o programa matinal da TV Globo está muito melhor sem Patrícia e Manoel Soares dividindo o palco: “O Encontro sem a Patrícia Poeta está infinitamente melhor. A Tati Machado e a Valéria Almeida estão demonstrando uma sintonia incrível na tela. Elas se respeitam, se entendem e deveriam ser promovidas e assumirem de vez o posto de apresentadoras oficiais”.

