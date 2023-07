Lembram da Chloe de Smallville? Atriz sai da prisão após condenação por participar de culto sexual

Allison Mack, que ficou famosa ao encarnar a personagem Chloe por mais de 10 anos, na série norte-americana SmallVille, acaba de deixar a prisão da Califórnia após 2 anos de detenção.

Ela foi condenada por participar de uma seita que fazia tráfico sexual. Segundo as acusações, ela manipulava mulheres para se tornarem escravas sexuais do líder da seita NXIVM, Keith Raniere.

Mack foi condenada a três anos de prisão, mas saiu mais cedo da cadeia pelo bom comportamento e pela cooperação com as autoridades para prender Raniere.

Em seu julgamento, ela se declarou culpada por chantagear duas mulheres que haviam sido abusas pela seita e disse que estava arrependida e sentia remorso por seus atos. Ela disse que também foi uma vítima do líder da site, que segundo a atriz, possuía um ‘controle psicológico’ sobre as mulheres.

Durante seu processo, a atriz ajudou a promotoria a juntar provas de que Raniere criou uma sociedade secreta que fazia lavagem cerebral em mulheres, as marcava com ferro quente com suas iniciais e as forçava a faze sexo com ele, o que rendeu a ele uma condenação de 120 anos de prisão por tráfico sexual.

Outras ‘famosas’ participavam do culto, entre elas uma herdeira de uma das maiores marcas de bebida do mundo, Clare Bronfman, a filha da atriz de TV Catherine Oxenberg, da série Dinastia, entre outras.