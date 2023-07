Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo, impressiona com novo trabalho e esta é sua nova parceria; confira

Georgina Rodríguez tem ganhado cada vez mais destaque no mundo da moda. Após sua agitada agenda no final de maio, com a presença marcada no Festival de Cannes e no desfile na gala amfAr, ambos na França, a famosa agora firmou parceria com uma marca de grife.

A modelo, de 29 anos de idade, e parceira do craque Cristiano Ronaldo, de 38, foi escolhida como o rosto de uma marca de roupas e acessórios norte-americana, a Guess. Em suas redes, Georgina celebrou seu passo na profissão.

“Feliz por partilhar com todos vocês a minha nova campanha internacional com @guess @marciano Muito obrigado @paulmarciano e toda a equipe maravilhosa”, celebrou a famosa, compartilhando as primeiras imagens.

Nos comentários de sua postagem, parte de seus 50 milhões de seguidores não economizaram elogios à famosa:

“Georgina, além de linda, você é simplesmente um ser humano magnífico. Boa sorte e bênçãos na sua nova campanha!”, disse uma seguidora da famosa.

“Parabéns Gio, muitas felicidades por ser a nova cara da Marciano! Adoro a marca Guess!”, depositou outro internauta.

Georgina Rodríguez supera críticas e aproveita descanso

Com destaque em suas joias, taça de vinho em mãos, vestido de grife, jeans, look com renda e salto alto, Georgina Rodríguez surpreendeu parte de seus 50 milhões de seguidores por mais uma vez.

A famosa, que tem compartilhado momentos de passeio de barco ao lado da família nas últimas semanas, registrou mais uma parada de suas férias no último domingo (2) e impressionou.

“E por cada gole de ar, eu cantarei obrigada meu Deus”, legendou a modelo de 29 anos de idade, acompanhado de um emoji de estrela. Veja o que seus seguidores depositaram de mensagens na seção de comentários da postagem: