Gêmea errada: Marcos cai em lábia e se casa com vilã de Mulheres de Areia

Na reprise de Mulheres de Areia, Marcos (Guilherme Fontes) vai provar que é possível se casar com a inimiga. Em cenas futuras, o protagonista da novela do Edição Especial vai descobrir que Raquel (Gloria Pires) o enganou, mas decide perdoá-la e fazer um pedido de casamento inesperado.

Tudo acontece depois que a megera se alia a Virgílio (Raul Cortez) em prol de separar o rapaz de Ruth (Gloria Pires), que é sua irmã gêmea na novela da TV Globo. No plano, a vilã se passa pela professora, mas acaba sendo descoberta na reprise de Mulheres de Areia.

Porém, a revelação não vai abalar tanto Marcos, que decide fazer o inesperado pedido de casamento. Na trama do Edição Especial, o personagem de Guilherme Fontes perdoa a megera, que acaba sendo vista em um encontro com Vanderlei (Paulo Betti), que é seu amante.

Mulheres de Areia: Mesmo pega no flagra, Raquel (Gloria Pires) consegue enganar Marcos (Guilherme Fontes) (Reprodução/Globo)

Ao ser pega no flagra, Raquel consegue inventar uma história e ganhar o perdão do protagonista: “Eu ia te contar. Quando eu descobri que a Ruth não te amava, eu fiquei com tanta raiva dela que acabei entrando nesse jogo. Mas, se você quer saber, eu não me arrependo. Foi muito bom enquanto durou”.

LEIA TAMBÉM: Babado: Na web, Mariana Ximenes é vista como namorada de outra atriz da Globo

Em seguida, a vilã da reprise de Mulheres de Areia diz que ama Marcos: “Você tem todo o direito de não acreditar em mim, porque eu já menti para você, mas eu estou falando a verdade. Você é tão importante para mim que eu tinha que pelo menos tentar”.

Mulheres de Areia: Ruth (Gloria Pires) perde Marcos (Guilherme Fontes) para sua irmã, que arma golpe cruel (Reprodução/Globo)

Depois disso, o protagonista da novela da TV Globo acaba cedendo e faz o pedido de casamento: “Raquel, quer casar comigo?”. No final da cena, a irmã de Ruth diz que sim, por pesadelo de sua irmã.

Exibida em 1993, a novela do Edição Especial, nas tardes da TV Globo, é um remake de sucesso da versão original, que foi levada ao ar em 1973.

LEIA TAMBÉM: ‘Eu gritei ATRIZ’: Finalmente, Carolina Dieckmann ganhou o público de Vai na Fé