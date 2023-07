‘Eu gritei ATRIZ’: Finalmente, Carolina Dieckmann ganhou o público de Vai na Fé

Carolina Dieckmann chega aos assuntos mais comentados da web com cena de Vai na Fé (Reprodução/Globo)

Em Vai na Fé, Carolina Dieckmann interpreta Lumiar, uma advogada cheia de altos e baixos que acabou ganhando a atenção do público nos últimos dias, quando o julgamento de Theo (Emílio Dantas) envolvendo diversas acusações de abuso sexual começou.

Mas, ao contracenar com a protagonista Sol (Sheron Menezzes), a personagem da famosa voou e chegou aos assuntos mais comentados do Twitter, onde um fã escreveu: “Carolina Dieckmann, eu gritei ATRIZ”, parabenizando o trabalho dela.

Cara, tá muito legal ver a Carolina Dieckmann nesse papel. Eu acho que por uma época ela tava sendo escalada pra uns papéis de um tipo só. Mas no caso da Lumiar ela é uma personagem mais sóbria do que geralmente ela faz, tá legal ver, ela segura muito bem https://t.co/NRaYPoNXIA — cético contingencialista (@camaradapacote) July 5, 2023

Um outro disse que Carolina, que estava fora das novelas da TV Globo há algum tempo, “cumpriu o desafio de fazer as contradições de Lumiar”. Em seu depoimento virtual, o anônimo destacou que a atriz consegue alternar sua personagem entre a antagonista e a protagonista de Vai na Fé: “Ela vai de vilã a heroína!”.

LEIA TAMBÉM: Assim como Preta Gil e Simony, cantor Conrado também faz quimioterapia contra câncer no intestino

Já um terceiro disse que ficou feliz ao ver Carolina Dieckmann no papel de uma advogada: “Eu acho que por uma época ela estava sendo escalada para papéis de um tipo só. Mas no caso da Lumiar, ela é uma personagem mais sóbria do que geralmente ela faz. É legal ver, ela segura muito bem”.

Carolina Dieckmann cumpriu demais o desafio de fazer as contradições da Lumiar! Ela alterna entre antagonista e protagonista, vilã e heroína! Que capítulo incrível esse de Vai Na Fé! #VaiNaFe

Te amo @caroladieck ❤️ pic.twitter.com/bQeZCAde3Y — Órfão de Vai Na Fé (@jonribaz) July 5, 2023

Esta cena chocou os fãs de Vai na Fé

Em uma cena polêmica, Lumiar (Carolina Dieckmann) sofre nas mãos de Theo (Emílio Dantas), que segue mostrando que não é uma pessoa confiável. Tudo acontece quando a advogada da novela da TV Globo decide levar o empresário para dentro de sua casa.

Dormindo juntos, Theo acorda no meio da noite e tapa a boca de Lumiar, fazendo a personagem quase morrer asfixiada, mas ela acordar e vê o vilão de Vai na Fé em cima dela tentando imobilizá-la.

Carolina Dieckmann é artista demais mesmo isso ninguém pode negar https://t.co/havkmksre1 — ★ Luka | ➊➌ | (@redIikefire) July 5, 2023

Depois do susto, em uma conversa, o personagem de Emílio Dantas questiona: “Se você soubesse tudo o que eu fiz, você ainda me amaria?”. Sem entender muito, ela demora a responder, mas Theo fica cada vez mais agressivo com a advogada e exige uma resposta rápida.

Neste momento, a personagem vivida por Carolina Dieckmann chama o empresário de monstro e o vilão de Vai na Fé tapa a boca da advogada. Ele ainda sobe em cima dela e a imobiliza: “Me solta”, fala ela, desesperada.

Depois, Theo mostra que está arrependido daquilo que fez e fica confuso: “Você estava me sufocando. Achei que ia me matar!”, diz Lumiar. Já Theo afirma que estava dormindo: “Não vi o que eu estava fazendo. Eu tive um pesadelo horrível”, justifica o vilão da novela das sete.

LEIA TAMBÉM: Babado: Na web, Mariana Ximenes é vista como namorada de outra atriz da Globo