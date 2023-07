Babado: Na web, Mariana Ximenes é vista como namorada de outra atriz da Globo

Mariana Ximenes e Gabi Medvedovski estão envolvidas na nova fanfic das redes sociais. Tudo por que uma publicação da atriz de As Five acabou viralizando e criando a ideia, em muitos internautas, de que elas viviam um romance.

“Minha Mari! Que privilégio ter você na minha vida! Quero muito mais de tudo com você! Te amo, te amo, te amo!”, escreveu Gabi, que foi linkada a vilã da novela Amor Perfeito.

Logo na manhã desta quarta-feira (05), muitos internautas usaram o Twitter para comentar e criar memes sobre o suposto romance entre as atrizes da TV Globo: “Tô morrendo que a Mariana Ximenes foi parar nos trends por conta de um possível bait que as sáficas começaram a teorizar do absoluto nada em uma madrugada de quarta feira”, escreveu uma fã.

a menina escreve: "quero muito mais de TUDO com vc" pra Mariana Ximenes e vcs aí falando que é fic



QUE AMIZADES SÃO ESSAS????

Já uma segunda pessoa disse que ficou stalkeando as famosas durante um tempo: “Posso inferir que Gabi Medvedovsky e Mariana Ximenes namoram. Não tem explicação. Não é amizade. As posições das fotos exalam posição de quem tá admirando. Eu sei. Eu faço isso. Sério. Já me sinto pronta caso elas se assumam. Não irei surtar”.

Uma outra fã das atrizes da TV Globo também fez sua colocação sobre o suposto relacionamento homoafetivo: “Se esse lance da Mariana Ximenes e da Gabi Medvedovsky for real, vai ser a prova que ninguém mais nessa geração é hétero porque na minha cabeça essas duas eram as mais hétero possível”.

No Instagram, Mariana Ximenes e Gabi Medvedovski trocam comentários em diversas publicações e também aparecem juntas em fotos. Em uma delas, no perfil da vilã de Amor Perfeito, a atriz de As Five recebe uma homenagem: “Pirilampa linda que inunda o meu caminho de alegria, amor, generosidade, sabedoria, sabor e cor: Parabéns!!!”.

Mariana Ximenes ainda diz: “Que venham mais carnavais, banhos de mar, cachoeira, comilança, pixxxxta, sofás, cenas, viagens, para compartilhar contigo… Muita vida minha Gabi! Hoje (e sempre!) celebramos a sua linda existência! Te amo”. Mas, vale ressaltar que, até o momento, nenhuma das famosas falou sobre o assunto.

a mariana ximenes com aquela menina que fez malhação????? pic.twitter.com/2cU64WBO2H — kim (@kimsvno) July 5, 2023

