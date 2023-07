Atitude de Daniel Radcliffe, astro de Harry Potter, decepciona os fãs da saga

Daniel Radcliffe, o eterno bruxinho Harry Potter, deu uma declaração que deixou seus fãs de coração partido. Ao ser questionado sobre sua presença na série de Harry Potter, produzida pela Warner, o ator afirmou que não se vê integrando o elenco da nova adaptação.

Conforme divulgado pelo Olhar Digital, Daniel falou sobre a nova produção do mundo bruxo durante uma entrevista ao ComicBook.

A nova série inspirada no universo de Harry Potter pretende adaptar os sete livros da saga no formato de série. Produzida pela Warner, ela está prevista para ir ao ar pela HBO Max e não deve contar com a participação de Daniel, que interpretou o protagonista na adaptação para o cinema.

Durante sua entrevista, Daniel reforçou que não acredita que terá espaço para atuar na nova produção: “Meu entendimento é que eles estão tentando começar do zero e tenho certeza de que quem os está fazendo vai querer deixar sua própria marca e provavelmente não quer ter que descobrir como fazer o ‘velho Harry’ aparecer em algum lugar”.

Balde de água fria

Seguindo com sua resposta, o ator ainda reforçou que também não está buscando se inserir no elenco da série: “Definitivamente não estou procurando isso de forma alguma. Mas desejo a eles, obviamente, toda a sorte do mundo e estou muito animado por ter passado essa tocha. Mas não acho que precisem de mim para passá-la fisicamente”.

O plano inicial da Warner era dar sequência às adaptações do mundo de Harry Potter por meio dos cinco filmes de Animais Fantásticos, no entanto, os três primeiros volumes da adaptação foram envolvidos em diversas polêmicas que incluíram até mesmo a substituição do ator Johnny Depp, que interpretou o vilão da história nos dos primeiros filmes da franquia.

A nova adaptação está prevista para ser exibida em 10 temporadas pela HBO Max, e contará com um elenco repleto de personagens icônicos.

