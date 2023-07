Após sofrer queimaduras em incêndio, Zé Celso teve agravamento do quadro, diz médica pessoal

Médica pessoal diz que quadro de saúde do dramaturgo Zé Celso, de 86 anos, teve um agravamento (Reprodução/Instagram)

O dramaturgo Zé Celso, de 86 anos, que sofreu queimaduras em 53% do corpo durante um incêndio que atingiu seu apartamento, no Paraíso, na Zona Sul de São Paulo, teve um agravamento do quadro de saúde. A informação foi divulgada médica e atriz Luciana Domschke, que acompanha o diretor de teatro há anos.

“Teve um agravamento, porém, tem possibilidade de recuperar. Estamos organizando com a família e a psicóloga como atravessaremos essa fase difícil”, afirmou a médica em entrevista à TV Globo nesta quarta-feira (5).

Já reportagem do jornal “O Globo” aponta que Zé Celso não reagiu bem aos tratamentos e enfrenta um “início de insuficiência renal”. Dessa forma, ele precisa tomar mais medicações para manter a pressão arterial controlada.

O dramaturgo segue internado no Hospital das Clínicas, que ainda não divulgou nenhum boletim oficial. Ele está sedado e intubado, em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Na noite de terça-feira (4), em um vídeo publicado pelo Teatro Oficina, Luciana tinha falado sobre o estado de saúde de Zé Celso (veja abaixo). Ela destacou que o quadro era grave, mas ele “segue lutando”. “Apesar de ser um caso bastante grave, a gente quer que vocês todos consigam profundamente acreditar na capacidade do Zé de superar isso. Ele tem força e vontade de viver o suficiente para sair dessa”, disse ela.

Ainda segundo a publicação, o marido de Zé Celso, Marcelo Drummond, e os outros dois moradores do apartamento, Victor Rosa e Ricardo Bittencourt, também inalaram muita fumaça e estão internados em observação, com quadro estável. O cachorro Nagô, que também foi vítima do incêndio, já teve alta da clínica veterinária e está sendo cuidado por uma irmã do diretor de teatro.

O incêndio

As chamas começaram no quarto do dramaturgo na manhã de terça-feira. A suspeita é que um aquecedor elétrico possa ter provocado o incêndio.

Conforme o boletim de ocorrência, Zé Celso foi encontrado se arrastando na sala, bastante ferido. O marido dele e os outros dois moradores do imóvel não se queimaram, mas inalaram monóxido de carbono e, por isso, também tiveram de ser socorridos pelos bombeiros.

O caso é investigado pelo 36º Distrito Policial da Vila Mariana, que solicitou uma perícia ao Instituto de Criminalística e exames complementares ao Instituto Médico Legal (IML), para determinar o que causou o incêndio.

A Defesa Civil interditou o sexto andar do prédio, onde dois apartamentos foram atingidos pelas chamas, e liberou as demais dependências.

Quem é Zé Celso?

Zé Celso é diretor, ator, encenador e dramaturgo. Ele é o fundador do Teatro Oficina, uma das mais longevas companhias teatrais no país.

Conhecido por sua maneira excêntrica e ousada de montar suas peças de teatro, iniciou a carreira como dramaturgo no final da década de 1950 com as peças “Vento Forte para Papagaio Subir” e “A Incubadeira”.

Em junho deste ano, ele se casou com Marcelo Drummond, de 60 anos, em uma cerimônia no Teatro Oficina. A cerimônia contou com a presença de vários famosos, incluindo apresentações de Daniela Mercury e Marina Lima.

O casal, que já estava junto há 40 anos, usou terno branco. Zé Celso estava em uma cadeira de rodas, pois dias antes teve sangramentos no cólon. De lá para cá, ele fazia tratamentos por conta do problema e também para curar uma anemia.

Repercussão entre os famosos

Nas redes sociais, famosos desejaram seus votos de melhoras ao diretor de teatro, entre eles a atriz Leona Cavalli:

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), que é amigo de longa data do dramaturgo, também fez uma postagem prestando solidariedade. “Desejo ao querido amigo José Celso Martinez Corrêa toda a força para uma plena recuperação, tendo em conta o incêndio em seu apartamento que lhe causou queimaduras hoje. O abraço amigo”, escreveu.

Outra a desejar melhoras a Zé Celso foi a cantora Marina Lima, que escreveu: “Estamos todos, amigos e admiradores do Zé Celso e do Marcelo Dummont, torcendo pela pronta recuperação de ambos, e tbm dos queridos Ricardo Bittencourt e Vitor Rosa. Poxa, depois de uma noite esplendorosa, celebrando o casamento desse ícone do nosso teatro, acontece uma tragédia dessas? Vamos rezar e torcer para que tudo termine bem.”

