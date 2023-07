Shakira sofreu acidente surfando, mas seu instrutor roubou olhares: “queria que esse príncipe me resgaste”

Os fãs de Shakira ficaram preocupados nesta segunda-feira depois que foi informado que a cantora teve um acidente durante uma aula de surf, atividade esportiva à qual ela é muito aficionada.

No entanto, não há nada a temer. Além do susto e do forte golpe que levou na cabeça, a artista colombiana encontra-se em perfeito estado, como provaram as fotos dos paparazzi.

Shakira Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Nas imagens, a intérprete de Waka Waka sai do mar da Costa Rica para se recuperar do evento, atraíndo olhares para a beleza do seu instrutor de surf que estava ao seu lado.

O instrutor de surf de Shakira brilha com sua beleza e rouba os elogios.

De acordo com o relatório do Quién, tudo aconteceu enquanto a artista colombiana tentava dominar as ondas e acabou escorregando.

De imediato, várias pessoas próximas a ela a ajudaram, incluindo um instrutor de surf sexy e loiro de torso descoberto, que curiosamente se tornou protagonista deste acidente devido ao frenesi que causou nas fãs da empresária.

No passado, ela já tinha sido vista com outro surfista sorrindo enquanto descansava em uma prancha e os fãs fizeram pedidos de um novo romance após o seu término com Gerard Piqué.

“Assim qualquer um quer praticar surf”, “Que me resgate esse príncipe também”, “Shakira sempre anda rodeada de pura colágeno”, “Mais bonito que Piqué sem dúvida”, “Já vemos por que Shakira anda fazendo aulas de surf”, “A motivação do surf não é exatamente a água”; foram parte dos divertidos comentários dos fãs da cantora colombiana.

Entretanto, na sua saída para o mar Shakira mostrou que tem vários hematomas nas pernas resultantes do incidente.