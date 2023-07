“Não transei com homem”: Alexandre Frota fala sobre sua carreira com filmes pornô

O ex-ator e ex-deputado federal Alexandre Frota. De 59 anos, afirmou durante entrevista ao Link Podcast que nunca transou com homem durante a fase em que participou de filmes pornôs. “Só com a Bianca [Soares], que é uma trans”, disse.

Frota falava de sua carreira quando posou para a G Magazine e depois para outras revistas do gênero quando foi interpelado pelo jornalista Felipeh Campos. “Você já transou com homem?”

Frota disse que nunca teve vontade de se relacionar com homens e que as pessoas misturam muito seus trabalhos em cinema e revista e acreditam que as imagens posadas faziam parte de cenas de filme. “Nunca transei com homem”, garantiu.

O ator diz que nunca se arrependeu de ter partido para o mundo da pornografia e fez tudo por causa de dinheiro. “Foram escolhas minhas e essa conta quem tem que pagar sou eu”, afirmou.

Entretanto, Frota disse que na época não esperava casar e ter uma família, e que isso depois, pesou. “Eu nunca pensava que eu iria ter uma filha, uma esposa, um filho...não minha cabeça era apenas eu e eu...E as coisas mudam”, disse.

Frota disse que sua família o mudou. “Hoje sou um cara completamente diferente daquele furacão que passou, daquela transgressão toda...mas eu entendo meu papel como transgressor, como um cara ousado que chutou a porta e fez acontecer sem se preocupar com o que viria depois.”

O ex-ator diz que hoje procura fazer o máximo de coisas boas, legais e exemplares, para que seus filhos possam dizer: “Pô, meu pai também fez coisas bacanas”.