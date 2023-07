“Não foi o melhor resultado”: personal trainer compara corpo de Bruna Griphao antes e depois do BBB; confira

Uma das preocupações de quem entra no Big Brother Brasil é a saúde e o corpo. Justamente por isso, a casa conta com uma academia disponível para os participantes.

Contudo, nem sempre os brothers e sisters mantém uma rotina de treinos, e acabam passando por mudanças no corpo após deixar o confinamento.

Por isso, Ricardo Lapa, personal de Bruna Griphao e de outras famosas como Jade Picon, Isabela Santoni e Giovanna Lancelloti, segundo ‘O Globo’, fez uma publicação nas redes sociais comparando o antes e depois de Griphao no BBB 23, sendo um vídeo de dentro da casa e outro em que a atriz aparece na praia pós participação.

“Resultado da Bruna Griphao pós confinamento pra vocês. Não vou mentir e dizer que foi o melhor resultado da vida dela, não foi! Mas foi o mais realista, em meio a rotina corrida, compromissos de trabalho, cansaço e falta de tempo”, escreveu ele nas redes sociais.

LEIA TAMBÉM: Manoel Soares sumiu mesmo do Encontro: Veja o que a Globo fez após a demissão

Ele continuou: “Se identificou com essas características? Pois é, pra você também é possível, acredite! Antes que venham com mimimi de idade, metabolismo, dinheiro, procedimentos, já vou dizer que vocês arrumam desculpas demais pro que tem que ser feito . Não é um bicho de sete cabeças, se você fizer o seu melhor já é mais do suficiente e vai te tirar do zero”.

Veja a publicação:

Muitos usuários do Instagram apontaram que não identificaram as mudanças, outros disseram que Bruna comentava dentro da casa que difícil manter essa rotina.

“Ela comentava dentro da casa, o quão é cansativo manter essa ‘imagem’ aqui fora. Que lá ela estava feliz por ser ela mesma, sem cobranças!”, escreveu uma pessoa.

LEIA MAIS:

⋅ VÍDEO: Andressa Urach sensualiza ao mostrar look para trabalho em boate: “Gostaram?”

⋅ Jojo Todynho revela qual o seu maior medo durante a reforma de sua mansão

⋅ Fãs reagem ao saber que Taís Araujo está em O Auto da Compadecida 2