Manoel Soares sumiu mesmo do Encontro: Veja o que a Globo fez após a demissão

Manoel Soares já não faz mais parte do elenco do Encontro com Patrícia Poeta e também da TV Globo. Mas, uma atitude da direção do canal chocou os telespectadores do serviço de streaming Globoplay.

Desde segunda-feira (03), a imagem do jornalista, que se despediu na última sexta-feira (30), não aparece no catálogo de programas e vídeos do Encontro com Patrícia Poeta. Agora, a titular da atração matinal está acompanhada de Tati Machado e Valéria Almeida, que seguem no comando durante as férias da famosa.

Vale destacar que o rompimento total não é de costume da emissora carioca, que em 2021, quando Fausto Silva deixou o seu programa, manteve a imagem dele no catálogo que envolve os vídeos do Domingão do Faustão, extinto no mesmo ano.

O mesmo aconteceu com o Programa do Jô, que deixou a Globo em 2022, e o Vídeo Show, que segue com a imagem de Jô Soares e também de Joaquim Lopes e Sophia Abrahão, respectivamente.

Substitutas de Patrícia Poeta arrasam no primeiro dia

As férias de Patrícia Poeta e a saída de Manoel Soares da TV Globo abriram a oportunidade para a direção mudar radicalmente a apresentação do Encontro, que continuou sendo feita em dupla, já que até o dia 17 deste mês, Tati Machado e Valéria Almeida estão no comando do matinal.

Logo de início, as jornalistas, que fazem parte do programa, estavam visivelmente nervosas, mas acabaram deixando a harmonia tomar conta nos primeiros minutos e, mesmo abrindo espaço para as notícias pesadas, acabaram sendo elogiadas.

No Twitter, fãs do Encontro aplaudiram a decisão: “Apresentadoras estão nervosas neste primeiro Encontro sem a Patrícia Poeta, mas é evidente o talento da Valéria Almeida e Tati Machado. Elas vão melhorar durante a semana. De toda forma, sinto o programa mais leve com o carisma delas”, disse um.

