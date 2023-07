Jojo Todynho revela qual o seu maior medo durante a reforma de sua mansão

Jojo Todynho respondeu mais uma curiosidade sobre sua mansão, no Rio de Janeiro, que passa por obras. Ao mostrar detalhes fora da casa, a famosa revelou o motivo de não ter gás encanado.

“Eu tenho medo, sou cagona. Quando eu morava em um apartamento, lá no Recreio, explodiu aquele negócio de gás. Eu não consigo!”, disse a famosa.

A cantora ainda revelou aos fãs que dentro de casa o chuveiro é elétrico e o fogão segue sendo aquecido com botijão: “Tem gente que tem gás encanado aqui, mas eu não quis não. Sou cagona”.

Nos stories seguintes, Jojo Todynho seguiu mostrando um recebido que chegou em sua casa, que estava todo embalado e pesado. Parecendo uma mala de viagem, o presente era de uma famosa marca de maquiagem e produtos de beleza e higiene.

Jojo Todynho posa com look rosa e fãs dizem que ela está "toda Barbiezinha" (Reprodução/@thiagosetra)

Jojo Todynho já ameaçou o novo namorado

Renato Santiago, o novo namorado de Jojo Todynho, está proibido de imitar Neymar Jr, em caso de traição. Neste fim de semana, a cantora disse ao amado que caso isso aconteça, ele vai ver “vassourada no carro”.

Sem rodeios, durante uma conversa, a cantora disse com todas as palavras que quebra o carro dele se descobrir qualquer infidelidade.

“Falei para o Vida que o cerol está fininho. O bagulho já está doido para o menino Ney, imagina ele que não tem 1%. Você que não afine sua viola”, começou Jojo, que comentou sobre os flertes do jogador de futebol, que espera um filho de Bruna Biancardi.

Não deu para esconder: Jojo Todynho desembarca no RJ de mãos dadas com novo namorado Imagem: Adão/AGNews

As ameaças de Jojo seguiram e sobrou até para o carro de Renato Santiago: “Depois de dois anos, ‘vou jogar bola’. Está todo contundido. Vai ficar pior. Vai nessa que está indo pro futebol e vai dar rolê... Vai só vassourada. Sou dessas. Meto logo a vassourada do carro dele”, disse.

Vale destacar que Jojo e Renato já eram amigos antes de assumir a relação, que se tornou pública em junho deste ano, quando os dois foram flagrados de mãos dadas no saguão do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro: “A pior coisa na vida é você ficar com uma pessoa que você já conhece há anos e que sabe do seu passado”.

