Famosos defendem prisão de André Valadão por falas sobre mortes de LGBTs; pastor é investigado por homotransfobia

As falas do pastor André Valadão sobre a comunidade LGBTQIA+ continuam a repercutir negativamente. Durante um culto nos Estados Unidos, ele disse que “Deus mataria todos” da comunidade “se pudesse” (veja no vídeo abaixo). Nas redes sociais, famosos condenaram a postura e citaram que ela incita ainda mais violência. Já o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) informaram que investigam o líder religioso pelo crime de homotransfobia.

André Valadão é um criminoso e precisa ser punido a rigor da lei pelas suas falas carregadas de ódio. pic.twitter.com/m8F7b2Y94E — Jetter (@Jethinhoo13) July 3, 2023

Líder da Igreja Batista da Lagoinha, Valadão fez o discurso durante um culto na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, no domingo (2), que foi transmitido nas redes sociais. Na ocasião, ele afirmou:

“Agora é a hora de tomar as cordas de volta e dizer: pode parar, reseta! Mas Deus fala que não pode mais. Ele diz, ‘já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, matava tudo e começava de novo. Mas prometi que não posso’, agora tá com vocês”, afirmou Valadão. “Não entendeu o que eu disse? Agora, tá com vocês! Deus deixou o trabalho sujo para nós”, completou ele.

Ainda durante a pregação, o pastor associou pessoas LGBTQIA+ com a sexualização de crianças: “Nas paradas homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais expostos, dançando na frente de crianças. Aí você horroriza. Essa porta foi aberta quando tratamos como normal aquilo que a bíblia já condena”, afirmou Valadão.

O assunto rapidamente repercutiu nas redes sociais e ficou entre os assuntos mais falados no Twitter. Famosos como Felipe Neto e Mateus Carillho condenaram as falas e defenderam que o pastor seja preso por incitar violência contra a comunidade LGBTQIA+.

O Pastor André Valadão deixou claro que evangélicos deveriam matar homossexuais.



O que falta pra prender esse sujeito? O que mais ele precisa fazer ou dizer?https://t.co/A2oNediDiF — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) July 3, 2023

Eu quero o André Valadão na cadeia, esse covarde nem tá no país, como alguém incita claramente morte a vidas lgbtq+ e não responde judicialmente por isso? — Mateus Carrilho (@mateuscarrilho) July 3, 2023

A jornalista Adriana Araújo, âncora do Jornal da Band, também repudiou as falas do pastor e destacou que ele usou o nome de Deus “para incitar ódio e preconceito”.

Adriana Araújo detonando André Valadão. GRANDONA SEM MEDO #JornalDaBand pic.twitter.com/SeXZ4E7n9T — Brenno De Moura  (@mbrenno_) July 3, 2023

Políticos como o senador Fabiano Contarato (PT- ES) e a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) também se manifestaram após as falas do pastor e pediram que ele seja investigado pelo crime de homotransfobia.

Depois que o MPF confirmou que investiga Valdão, Erika Hilton comemorou em postagem no Twitter: “VITÓRIA! O Ministério Público abriu uma Investigação Criminal contra o Pastor André Valadão após reiterados crimes de LGBTfobia, graças aos pedidos feitos por mim. LGBTfobia é crime! Chega de impunidade e de incitar a violência contra nossa comunidade”, destacou ela.

VITÓRIA!



O Ministerio Público abriu uma Investigação Criminal contra o Pastor André Valadão após reiterados crimes de LGBTfobia, graças aos pedidos feitos por mim.



LGBTfobia é crime! Chega de impunidade e de incitar a violência contra nossa comunidade. pic.twitter.com/eqC1o3oFUw — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) July 4, 2023

Na manhã desta terça-feira (4), o ministro da Justiça, Flávio Dino, se pronunciou nas redes sociais a respeito da fala de Valadão. “O suposto cristão que propaga ódio contra pessoas, por vil preconceito, tem no mínimo dois problemas. Primeiro, com Jesus Cristo, que pregou amor, respeito, não violência contra pessoas. “Amar ao próximo como a si mesmo”, disse Jesus. Segundo, com as leis, e responderá por isso”, escreveu Dino.

O suposto cristão que propaga ódio contra pessoas, por vil preconceito, tem no mínimo dois problemas.

Primeiro, com Jesus Cristo, que pregou amor, respeito, não violência contra pessoas. “Amar ao próximo como a si mesmo”, disse Jesus.

Segundo, com as leis, e responderá por isso — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) July 4, 2023

Mas também teve quem saísse na defesa do pastor, como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que afirmou em publicação nas redes sociais que “a perseguição chegou dentro das igrejas”.

Aos que estavam duvidando… a perseguição chegou dentro das igrejas, é o início do fim do resto que ainda tínhamos de liberdade religiosa. https://t.co/vPGivq7xEK — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 4, 2023

O que disse André Valadão?

Após a repercussão, o pastor André Valadão se defendeu nas redes sociais, e disse que “nunca será sobre matar, segregar, mas será sim sobre resetar, levar de volta a essência, ao princípio”.

