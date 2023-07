De férias do Encontro, Patrícia Poeta sumiu da TV e das redes sociais

Patrícia Poeta some das redes sociais e aproveita as férias off (Reprodução/Globo)

De férias do Encontro, Patrícia Poeta também deu uma sumidinha nas redes sociais. Desde o último fim de semana, quando participou de uma festa ao lado de Ana Maria Braga, a famosa não postou nenhuma foto e nem Stories em seu perfil oficial no Instagram.

A última publicação feita por Patrícia, no entanto, é uma foto com um look de festa junina, ao lado da apresentadora do Mais Você, que recebeu muitas curtidas e também comentários, como o de Cátia Fonseca, que escreveu que a comandante do Encontro estava ao lado de sua “ídola”, Ana Maria.

Patrícia Poeta entra de férias e vai curtir fim de semana no interior (Reprodução/@patriciapoeta)

Ainda sobre as férias, Patrícia Poeta não revelou em qual destino vai descansar da TV. Mas, até onde se sabe, ela está fora dos estúdios da Globo em São Paulo por quinze dias, voltando ao seu programa matinal no dia 17 de julho.

Entre as novidades deste retorno está a possibilidade de um programa solo, já que Manoel Soares também está fora da TV Globo, depois de muitas polêmicas envolvendo os bastidores do matinal.

Substitutas arrasam no primeiro dia

As férias de Patrícia Poeta e a saída de Manoel Soares da TV Globo abriram a oportunidade para a direção mudar radicalmente a apresentação do Encontro, que continuou sendo feita em dupla, já que até o dia 17 deste mês, Tati Machado e Valéria Almeida estão no comando do matinal.

Logo de início, as jornalistas, que fazem parte do programa, estavam visivelmente nervosas, mas acabaram deixando a harmonia tomar conta nos primeiros minutos e, mesmo abrindo espaço para as notícias pesadas, acabaram sendo elogiadas.

Tati Machado e Valéria Almeida ganham o público do Encontro (Reprodução/Globo)

No Twitter, fãs do Encontro aplaudiram a decisão: “Apresentadoras estão nervosas neste primeiro Encontro sem a Patrícia Poeta, mas é evidente o talento da Valéria Almeida e Tati Machado. Elas vão melhorar durante a semana. De toda forma, sinto o programa mais leve com o carisma delas”, disse um.

