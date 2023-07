Com Tati e Valéria no Encontro, ‘Fora Patrícia’ ressuscitou nas redes sociais

Enquanto Tati Machado e Valéria Almeida comandam o Encontro, nas redes sociais, a hashtag “Fora Patrícia”, pedindo a demissão da apresentadora titular do programa da TV Globo, voltou a ser um dos assuntos mais comentados.

Depois de muitas polêmicas, que envolveram a substituta de Fátima Bernardes e Manoel Soares, que teve seu contrato rompido com o canal, o “susto” da direção do matinal retornou, já que a dupla está sendo muito bem vista pelo público.

Mesmo nervosas, elas conseguem fazer um troca de falas e momentos que deixam tudo mais tranquilo, mesmo quando os assuntos levados ao Encontro envolvem violência: “Chega o programa da leve com as meninas, sem a Patrícia Poeta transformando aquilo no Brasil Urgente”, disse uma fã.

#Encontro ta bem mais leve. Que ate to esquecendo de trabalhar. pic.twitter.com/KB1oPB84fF — Juliano Silva (@Juliano70710441) July 4, 2023

Uma outra pessoa destacou que um ponto positivo é que Valéria Almeida e Tati Machado não são muito famosas e, por isso, levam o programa mais de boa: “Elas podem não ser tão famosas, mas o programa Encontro está bem melhor do que com aqueles dois malas sem alça. Sinto leveza e alegria, requisitos para um programa matinal”.

Um terceiro pede para que a direção do Encontro ouça melhor quem assiste o programa e não retorne com Patrícia Poeta das férias: “Vendo o programa com a Tati e a Valéria chego a conclusão de que isso é um programa leve e gostoso de ver, sem aquela guerra de egos como estava antes. Escuta a voz do povo, TV Globo”.

Fazia tempo q não assistia o programa, hj resolvi e tô gostando muito🤩 as meninas são leves, equilibradas, tem entusiasmo e simpátia. Não atropela ninguém q tá falando , enfim... tão de parabéns 👏👏@eutatimachado#Encontro — Dani Fran✨🎁 (@Danifazbolo) July 4, 2023

Por fim, um fã do Encontro chegou a afirmar que com Tati e Valéria no comando, apenas Manoel Soares deveria ser recontratado para o matinal do canal e que era melhor a Globo ir de hashtag “Fora Patrícia”, antes que tudo desse mais problemas.

É importante lembrar que Patrícia Poeta ficará quinze dias de férias do Encontro, voltando ao batente apenas no dia 18 de julho, quando deve conduzir o matinal sozinha.

