Claudia Raia revela momento cômico durante parto de Luca para Ana Maria: ‘estava desaplaudida’

Na manhã desta terça-feira, 4 de julho, Ana Maria Braga começou com um pensamento do dia que representa muitos de nós: “São tantos dias de luta que eu tô querendo me matricular no judô”.

A Claudia Raia por si só é um acontecimento! Incrível como ela consegue ser várias em uma só! #MaisVoce — Pedro Silva 📡 (@PedroSilvajor) July 4, 2023

E, para alegria dos fãs de Claudia Raia, a apresentadora do programa matinal recebeu a atriz e o seu companheiro, Jarbas Homem de Mello, para contar um pouco de como é se tornar mãe e pai após os 50 - Claudia está com 56 e Jarbas com 53 anos.

Além de mostrar à Ana Maria o quarto de seu filho Luca, a atriz global comentou sobre o que acha da exposição nas redes sociais: “Lembra quando saiu o celular com câmera? A gente mostrava foto de vídeo e neto para todo mundo. Agora, nós temos as redes sociais. Aí as pessoas falam ‘será que é muita exposição?’. Não, nós temos 56 e 53 anos, a gente quer mostrar ele pra todo mundo, a felicidade dele”.

A atriz ainda contou momento cômico do dia que ia ter o filho: “eu tava desaplaudida, cabelinho não estava bom, aí pedi para o Jarbas buscar minha necessaire de maquiagem antes de irmos para o hospital”, começou a contar Claudia.

Não seria @ClaudiaRaia sem uma necessaire de maquiagem. Mesmo na hora do parto! 😅 #MaisVocê pic.twitter.com/nWcxIPEey1 — gshow (@gshow) July 4, 2023

“Cheguei lá me colocaram aquela camisola feia, com aquele cabelo feio, eu falei com minha filha que eu estava se nenhuma maquiagem. Aí a doutora disse que eu podia me maquiar. Meu amigo fez um make natural”, continuou contando a atriz.

O casal ainda contou que Luca nasceu quando Claudia ainda estava de 8 meses e que a atriz sofreu com pressão alta, insônia e pânico nos últimos três meses de gestação. “Eu passava a noite em claro. Então eu tinha pânico nas minhas noites. Então eu aprendi técnicas para não entrar em pânico, como empurrar parede e com o dedo do meio fazer golpezinhos embaixo do olho”, contou a atriz.

Alguém entendeu essa técnica da Cláudia Raia com o dedo do meio? pic.twitter.com/2nHSgayMkA — Abelzinha (@Lanayanada) July 4, 2023

A hora que o Luca nasceu, saiu a hipertensão, o pânico, a insônia, tudo”, respirou, aliviada.

