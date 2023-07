Assim como Preta Gil e Simony, cantor Conrado também faz quimioterapia contra câncer no intestino

Assim como Após Preta Gil e Simony, o cantor Conrado, casado com a ex-paquita Andrea Sorvetão, também foi diagnosticado com câncer no intestino há cerca de 3 meses e teve que submeter a uma cirurgia.

Segundo o cantor, após notar sangue nas fezes o ator se submeteu a uma colonoscopia e descobriu que tinha um tumor no intestino e teve que operar. Ele contou que começou a sentir mal estar durante as gravações do programa Canta Comigo, onde tinha que passar várias horas sentado.

Agora, já em processo de recuperação da cirurgia, Conrado anunciou que começou a fazer as sessões de quimioterapia e exaltou o apoio da esposa, com quem tem duas filhas, e dos amigos.

“Recebi apoio dos meus amigos. Muita gente me surpreendeu, me ligando e conversando comigo”, disse Conrado, exaltando principalmente o apoio recebido da cantora Simony, que enfrenta problema semelhante, e do apresentador Rodrigo Faro.

“O câncer me fez refletir e ver que a vida não é nada, é um sopro, e você tem que aproveitá-la da melhor maneira possível, com a família e se divertindo”, garantiu.

Celebridades

Duas outras celebridades também compartilharam nos últimos meses a luta contra o câncer no intestino. Simony descobriu a doença em agosto de 2022, fez um tratamento e teve remissão completa, mas descobriu no início deste ano novos focos da doença e retomou a quimioterapia.

Já a cantora Preta Gil descobriu o câncer no intestino em março deste ano, ao acordar e perceber que tinha sangue escorrendo por suas pernas e um exame detectar os focos da doença, que fez com que ela iniciasse o tratamento imediatamente.

Diagnóstico

O câncer no intestino, também chamado de câncer colorretal, é o quarto tipo de câncer mais comum no Brasil, perdendo apenas para o câncer de pele, de mama e de próstata. Dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que 40 mil pessoas são diagnosticadas com a doença todos os anos.