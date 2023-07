Apoio à ditadura? Comercial da Volkswagen com Maria Rita ‘contracenando’ com a mãe Elis Regina gera comentários na web

Ditadura? Comercial com Maria Rita ‘contracenando’ com a mãe Elis Regina gera comentários na web Imagem: reprodução Volkswagen

Um comercial da Volkswagen utilizando inteligência artificial emocionou a todos e gerou muitos comentários na internet.

A empresa colocou Elis Regina, falecida em 1982, ao lado de sua filha, Maria Rita, que continuou o legado da mãe e também é cantora.

Elis aparece em forma de ‘deep fake’, tecnologia utilizada para criar imagens, vídeos e áudios de forma realista, como se determinada pessoa tivesse realmente dito aquilo.

O comercial começa com a filha Maria Rita dirigindo uma ID.Buzz, versão moderna da clássica Kombi, porém 100% elétrica, enquanto ela canta ‘Como nossos pais’, uma das músicas mais conhecidas da MPB escrita por Belchior e que fez sucesso na voz de Elis Regina na década de 1970.

O vídeo continua com diversos carros da empresa que marcaram época no Brasil, como Fusca e Brasília. Em seguida, aparece Elis Regina dirigindo uma Kombi antiga, que fica lado a lado com Maria Rita enquanto as duas cantam.

De acordo com o g1, foi utilizado uma dublê para dirigir o veículo. Em seguida, o rosto da cantora foi inserida por meio de reconhecimento facial. Já a voz do comercial é a original da cantora.

“O filme foi criado pela agência AlmapBBDO e produzido pela Boiler Filmes, com direção de Dulcidio Caldeira. Após as gravações, o vídeo passou por uma pós-produção em uma empresa norte-americana especializada, que tem experiência em projetos feitos em Hollywood”, informa o site.

LEIA TAMBÉM: Assim como Preta Gil e Simony, cantor Conrado também faz quimioterapia contra câncer no intestino

Nas redes sociais, as discussões foram diversas. Após um primeiro momento de emoção pelo “reencontro”, alguns perfis relembrando a postura da empresa durante a ditadura ocorrida no Brasil.

muito bem lembrado: Elis Regina ajudava fazendo shows pra arrecadar grana pra greve dos funcionários da.....



Volkswagen.



A volkswagen que foi condenada por financiar tortura em suas fábricas na Ditadura.



Não sei como deixar mais claro que isso o meu incomodo.... — Normose_ (@Normose_) July 4, 2023

“Galera zoando os bilionários do submarino numa semana e aplaudindo a Volkswagen na outra”, foi um dos comentários.

Galera zoando os bilionários do submarino numa semana e aplaudindo a Volkswagen na outra — Amanda Audi (@amandafaudi) July 4, 2023

“Quando Belchior falava sobre ainda sermos os mesmos e vivermos como os nossos pais não era uma coisa boa, não era sobre nostalgia, era sobre angústia, sobre o medo das coisas não mudarem, sobre a ditadura, que foi apoiada pela Volkswagen, que entregava funcionários pra tortura”.

Quando Belchior falava sobre ainda sermos os mesmos e vivermos como os nossos pais não era uma coisa boa, não era sobre nostalgia, era sobre angústia, sobre o medo das coisas não mudarem, sobre a ditadura, que foi apoiada pela Volkswagen, que entregava funcionários pra tortura. — Paulo Aranã (@PauloArana) July 4, 2023

“O tweeteiro não sabe olhar um comercial sem problematizar kkkkkk. Imagina problematizar algo que a FILHA DA ELIS REGINA aprovou. A distopia da galera”, disse outra pessoa, discordando das críticas.

O tweeteiro não sabe olhar um comercial sem problematizar kkkkkk puta que pariu. Imagina problematizar algo que a FILHA DA ELIS REGINA aprovou. A distopia da galera pic.twitter.com/inVvfNB7J1 — Jaque Patombá (@HelenaCarol_) July 4, 2023

Assista ao comercial:

LEIA MAIS:

⋅ Claudia Raia revela momento cômico durante parto de Luca para Ana Maria: ‘estava desaplaudida’

⋅ Famosos defendem prisão de André Valadão por falas sobre mortes de LGBTs; pastor é investigado por homotransfobia

⋅ Bola da vez: Rede TV! também prepara demissões