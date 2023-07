VÍDEO: Após voltar a trabalhar em boate, Andressa Urach não vai mais postar imagens do filho Leon

Após anunciar que voltou a trabalhar em uma boate, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Andressa Urach revelou aos seus seguidores que não vai mais postar imagens das visitas que faz ao filho Leon, de 1 ano. Segundo ela, a medida ocorre após um acordo feito com o ex-marido, Thiago Lopes, que tem a guarda provisória do menino desde a separação do casal. Os dois ainda travam uma disputa judicial sobre a questão.

Em um vídeo em seu canal no YouTube, Andressa falou que estava indo para a cidade de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, onde o menino mora com o pai.

“Só não vou poder postar mais vídeos dele aqui no canal. Foi o que eu e Thiago combinamos. Então, por enquanto, não vou colocar ele aqui. Vocês vão ficar com saudade dele, eu sei, mas vai ser melhor assim. Pelo menos estou vendo ele, né, matando a saudade. Aí ficam em ‘off’ as nossas visitas. Mas eu mando notícias dele”, disse ela (assista abaixo).

Na sequência do vídeo, ela afirmou que tinha passado a tarde com Leon e atualizou os fãs sobre como estava o pequeno. “Ele está lindo, grandão, já está melhorzinho da gripe”, contou ela.

Andressa também afirmou que iria passar com uma consulta com um psiquiatra e falou sobre como anda a sua saúde mental. “A princípio, acredito que está tudo bem. Tenho andado bem, nem depressiva, nem triste. Pelo contrário, então vai ser uma consulta de rotina”, declarou.

Depois, ela contou que recuperou a casa que tem em Porto Alegre, que estava alugada, e comemorou que voltou a viver no local. Ela disse que passou a semana mexendo com a mudança e destacou que tem dividido o tempo entre cursos de beleza e o trabalho na boate Gruta Azul, casa de entretenimento adulto, que é a mesma em que ela trabalhou em 2021, quando disse que voltaria à prostituição.

Enxurrada de críticas

Depois que anunciou que voltou a trabalhar na boate, a ex-miss Bumbum enfrentou uma enxurrada de críticas nas redes sociais. Os seguidores se dizem confusos, já que recentemente ela encerrou sua conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto, e desistiu de apresentar o concurso Miss Bumbum 2023 alegando motivos religiosos.

Ela passou a fazer postagens em seu canal no YouTube, onde lia passagens bíblicas e falava sobre Deus com seus fãs. Nesse processo para uma postura mais “religiosa”, ela afirmou que entenderia se perdesse alguns seguidores, mas disse que era um processo necessário para que ela se reencontrasse e se restabelecesse na fé.

No entanto, logo depois, a ex-modelo anunciou que estava voltando a ser atração da boate Gruta Azul. “Eu avisei que eu mesmo contaria… estou voltando amanhã, sábado, para o @grutaazulclub.oficial. O melhor da vida passa por aqui! Espero vocês lá”, escreveu ela em postagem no Instagram.

Assim, ela recebeu muitas críticas dos seguidores e, apesar dos comentários negativos, fez uma publicação no seu Instagram ironizando as opiniões (veja abaixo).

“Quanto mais falam sobre mim, mais o meu bumbum cresce”, escreveu a ex-modelo, completando a publicação com um emoji e uma foto mostrando seu bumbum.

Os seguidores continuaram a fazer muitos comentários criticando a indecisão de loira. “Não é questão de julgar ou criticar, eu te acho uma pessoa bacana, mas para os seguidores fica chato essa mudança de postura a todo momento. Se você não quer Jesus, beleza, continue nesse caminho, ó não brinque com ele, ele é muito amoroso com todos, não merece isso. Que Deus te ajude”, escreveu uma fã.

“Mana…pelo amor de Deus…decide em que lado você está! É um tal de tira casaco e põe casaco”, destacou outro comentário. “Essa mulher tá debochando da cara dos seguidores dela que a maioria é evangélicos, parando de seguir essa desequilibrada”, disse outro.

