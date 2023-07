Universo Marvel: ‘Secret Invasion’ revela o perigoso romance de Nick Fury que pode prejudicar os humanos

Na última quarta-feira, 28 de junho, estreou “Promessas”, o segundo episódio de Secret Invasion, a nova série do Marvel Studios disponível no Disney+ e que só tem feito desde o seu lançamento é deixar revelações impactantes sobre o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, pelas suas siglas em inglês).

No capítulo 2 do programa, surpreendeu os fãs do MCU mostrando que Nick Fury teve um romance ao longo desta história. Quem é e por que isso pode prejudicar os humanos, contamos abaixo, mas lembre-se de que esta publicação contém spoilers.

Quem é a parceira de Nick Fury?

O final do episódio 2 de Invasão Secreta revela que Nick Fury está casado com... uma Skrull! A esposa de Nick Fury é Priscilla Fury, uma Skrull que tem vivido na Terra desde os eventos do Capitão Marvel, interpretada por Charlayne Woodard.

Priscilla apareceu na sua forma de Skrull durante os flashbacks do episódio 2 de Secret Invasion focado em um jovem Gravik. Ela é quem apresentou o Gravik a Fury, notando que o garoto Skrull havia perdido seus pais. Presumivelmente, Priscilla e Gravik tinham um forte laço, o que se somava à trama do personagem do vilão de Secret Invasion.

Secret Invasion

O fato de Nick Fury ter uma esposa foi mencionado pela primeira vez em Capitão América: O Soldado Invernal, embora não fosse claro se Fury estava dizendo a verdade. Nessa ocasião, Fury apareceu na casa de Steve Rogers, já consciente de que o SHIELD havia sido comprometido. Fury disse que estava lá porque sua esposa o tinha expulsado, o que levou Steve a dizer: “Não sabia que você estava casado”.

Secret Invasion

Por que pode prejudicar os humanos?

Se nós fizermos as contas, Nick Fury se casou entre o final de Capitã Marvel e a cena de flashback do episódio 2 de Invasão Secreta. De acordo com Screen Rant, ele está casado há 30 anos.

Não está claro se Priscilla continuou a trabalhar para a SHIELD e outras organizações como SWORD ou SABER durante esses 30 anos. No entanto, tendo em conta que o Gravik está ressentido com o Fury por não cumprir a sua promessa de encontrar um novo lar para os Skrull, será interessante ver como Priscilla está lidando com esta insurreição Skrull.

Secret Invasion

Outro detalhe importante é que a esposa de Nick Fury explica por que o personagem de Samuel L. Jackson é tão protetor com os Skrulls. Fury fez amizade com Talos e queria ajudar os Skrulls necessitados tanto quanto pudesse. No entanto, o final do episódio 2 de Secret Invasion significa que a missão de Fury de ajudar os Skrulls também é pessoal.

Fury evitará que todos os Skrulls permaneçam na Terra, manterá-os para ficar perto da sua esposa ou cumprirá a sua promessa de arranjar-lhes uma casa em outro planeta?