‘O bagulho já está doido’: Entenda o motivo de Jojo Todynho ameaçar o namorado

Renato Santiago, o novo namorado de Jojo Todynho, está proibido de imitar Neymar Jr, em caso de traição. Neste fim de semana, a cantora disse ao amado que caso isso aconteça, ele vai ver “vassourada no carro”.

Sem rodeios, durante uma conversa, a cantora disse com todas as palavras que quebra o carro dele se descobrir qualquer infidelidade.

“Falei para o Vida que o cerol está fininho. O bagulho já está doido para o menino Ney, imagina ele que não tem 1%. Você que não afine sua viola”, começou Jojo,que comentou sobre os flertes do jogador de futebol, que espera um filho de Bruna Biancardi.

As ameaças de Jojo seguiram e sobrou até para o carro de Renato Santiago: “Depois de dois anos, ‘vou jogar bola’. Está todo contundido. Vai ficar pior. Vai nessa que está indo pro futebol e vai dar rolê... Vai só vassourada. Sou dessas. Meto logo a vassourada do carro dele”, disse.

Vale destacar que Jojo e Renato já eram amigos antes de assumir a relação, que se tornou pública em junho deste ano, quando os dois foram flagrados de mãos dadas no saguão do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro: ”A pior coisa na vida é você ficar com uma pessoa que você já conhece há anos e que sabe do seu passado”.

Porém, à revista Quem, Jojo Todynho contou o motivo de manter o seu namoro em sigilo: “Hoje entendo que a gente não precisa ter essa exposição. Estou em outra vertente da minha vida. Agora tudo o que eu puder preservar da minha vida, ainda será. Conquistar em off e viver em off esse amor é mais gostoso”, disse ela.

Mas, voltando ao desabafo, caso Renato tente “imitar Neymar Jr, Jojo Todynho ainda falou da situação do namorado com sua ex, Kaila Oliveira: “Fica quietinho que (este carro) é único que você tem e se bobear até na Justiça vai perder do jeito que está ruim para você. O negócio não está bom para o seu lado não”.

