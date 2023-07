Mulher afirma ser idêntica a Shakira e quebra as redes sociais; acha que são parecidas?

Por meio das redes sociais, especialmente no Tiktok, tornou-se viral uma mulher que postou vídeos em que afirma que lhe disseram que é idêntica a Shakira e gerou milhares de comentários de todos os tipos. Com apenas cinco vídeos em que aparece dançando ou posando no sofá, fez com que muitos questionassem se realmente existe alguma semelhança.

O sucesso da colombiana durante o período mais difícil de sua vida, devido ao seu divórcio do ex-jogador Gerard Piqué, faz com que ela esteja sob os holofotes e seja tema de conversação em todo o mundo.

Mulher diz que é idêntica a Shakira.

No primeiro vídeo publicado na conta do Tiktok, ele está dançando o Waka Waka e no texto diz que está se preparando para o próximo mundial.

No vídeo a seguir, ela apareceu dançando ‘Addicted to You’, depois deitada em um sofá com uma camiseta amarela, olhando para o celular e acenando para a câmera. Nesse momento toca a música de Shakira e Bizarrap, e ela escreveu no texto: “Claramente não há ninguém melhor do que eu”.

No entanto, o quarto vídeo se espalhou como pólvora e saiu dançando novamente Addicted to You, no qual aparece com um vestido de flores fazendo alguns passos que garantem que se parece com a cantora.

Os usuários da internet têm se pronunciado sobre os vídeos: “Sim, sua carinha“, “Achei que era a própria Shakira”, “A irmã perdida de Shaki”, “Acho que se alguém lhe disse que sua cara se parece é porque nos movimentos... sem dançar talvez sim” e “Eu preciso trabalhar na minha autoestima”.

No entanto, ainda não se sabe se é uma pessoa real, pois a descrição contém uma mensagem que indicaria que se trata de uma criação de Shakira com Inteligência Artificial.