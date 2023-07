‘Gossip Girl’ estará disponível na Netflix: Como os atores mudaram nos últimos 16 anos desde o lançamento?

'Gossip Girl' foi um fenômeno entre 2007 e 2012 | The CW

A Netflix acabou de dar uma ótima notícia aos fãs de Gossip Girl. A plataforma de streaming confirmou que a icônica série chegará em breve ao seu catálogo para conquistar o público novamente.

A Gigante de Transmissão anunciou o retorno do projeto que catapultou estrelas como Blake Lively, Penn Badgley e Leighton Meester com uma publicação no Twitter nesta sexta-feira, 30 de junho.

Fofoca de última hora! Preparem-se porque Gossip Girl está de volta na Netflix, em breve. Não sei vocês, mas já estou ansioso!”, foi a mensagem com a qual a empresa deu a boa notícia.

'Gossip Girl' foi um fenômeno de audiência durante toda sua transmissão entre 2007 e 2012 Twitter

De acordo com o portal oficial Tudum, a série estará disponível no catálogo a partir do dia 6 de julho, mas até o momento não sabemos se seis temporadas estarão na plataforma.

No entanto, enquanto esperamos que a famosa série aterrisse na Netflix, a seguir, mostramos a você como os protagonistas mudaram desde o grande final da trama em 2012.

Blake Lively - Serena Van der Woodsen

A estrela tinha 20 anos quando saltou para a fama mundial encarnando Serena Van der Woodsen em Gossip Girl. Atualmente, ela tem 35 anos e uma carreira bem-sucedida em Hollywood como atriz e produtora.

O segredo de Adaline (2015), Café Society (2016) e Um Pequeno Favor (2018) são alguns dos filmes nos quais ela atuou. A artista também é empresária com sua marca de bebidas Betty Buzz.

Quanto à sua vida pessoal, Lively está casada e feliz com o também ator Ryan Reynolds. O casal, que se casou em 2012, tem quatro filhos: James, Inez, Betty e um bebê nascido em fevereiro.

Blake Lively na primeira temporada de 'Gossip Girl' e atualmente The CW / Instagram: @jennifer_yepez

Penn Badgley - Dan Humphrey

O ator tinha 20 anos quando se tornou conhecido em todo o mundo com sua interpretação de Dan Humphrey na série. Atualmente, ele tem 36 anos e ainda brilha no mundo da atuação.

A série de sucesso da Netflix You (2018-2023) e os filmes The Birthday Cake (2021) e Aqui e Agora (2021) são os últimos projetos nos quais o também cantor da banda MOTHXR atuou.

Quanto à sua vida íntima, Badgley vive apaixonado pela sua esposa, a cantora Domino Kirke. Os recém-casados têm um filho chamado James, que nasceu em 2020.

Penn Badgley na primeira temporada de 'Gossip Girl' e atualmente The CW / Instagram: @pennbadgley

A atriz e cantora tinha 21 anos quando alcançou a fama internacional dando vida à inesquecível Blair Waldorf. Hoje em dia, ela tem 37 anos e continua forte no meio artístico.

O filme Fim de Semana na Croácia (2022) e as séries The Orville (2019–2022) e Como Conheci o Seu Pai (2022-2023) são as mais recentes produções em que a famosa participou.

No plano pessoal, Meester está casada com o também ator Adam Brody desde 2014. O casal tem dois filhos: uma filha nascida em 2015 e um filho que nasceu em 2020.

Leighton Meester na primeira temporada de 'Gossip Girl' e atualmente The CW / Instagram: @itsmeleighton

Ed Westwick - Chuck Bass

O galã britânico tinha 20 anos quando se tornou uma estrela global graças à sua interpretação do multimilionário Chuck Bass em Gossip Girl. Atualmente, ele tem 36 anos e continua atuando.

Me You Madness (2021), Lobos de Guerra (2022) e Deep Fear (2023) são os últimos filmes nos quais o ator atuou, que também chegou a cantar no grupo de rock The Filthy Youth.

Quanto a sua vida sentimental, o ator atualmente mantém um relacionamento com a atriz e modelo inglesa Amy Jackson. No Instagram, ele costuma compartilhar o seu amor por ela.

Ed Westwick na primeira temporada de 'Gossip Girl' e atualmente The CW / Instagram: @edwestwick

Chace Crawford - Nate Archibald

O artista tinha 22 anos quando assumiu o papel de Nate Archibald em Gossip Girl, um papel que o lançou à fama e impulsionou sua carreira como ator. Neste momento, ele tem 37 anos e continua ativo como ator.

A série The Boys (2019-2022) e os filmes A Herança (2020) e Nighthawks (2019) são três dos vários projetos em que trabalhou após a sua atuação protagonista na série da The CW.

Quando se trata de amor, o intérprete aparentemente está solteiro. “Tenho saído um pouco, mas, você sabe, nada sério”, disse em uma entrevista à revista Us Weekly em 2019.

Chace Crawford na primeira temporada de 'Gossip Girl' e atualmente The CW / Instagram: @chacecrawford

A atriz tinha 14 anos de idade quando se consolidou como intérprete dando vida a Jenny Humphrey em Gossip Girl. No entanto, o projeto que a alavancou também foi o último em que ela participou.

E é assim que, após concluir seu trabalho na ficção, ela se aposentou definitivamente da atuação para se dedicar à música como vocalista de sua banda de hard rock e post-grunge The Pretty Reckles.

No presente, ela tem 29 anos e está dedicada a sua carreira como cantora com seu grupo musical. Quanto à sua vida sentimental, a artista é muito reservada, então não se sabe se ela tem um parceiro.